"Учителей будет не хватать тысячами": скоро Латвию ждет серьезный кризис в образовании
В Латвии реальная нехватка учителей может оказаться вдвое выше официальной статистики. Директора школ закрывают свободные ставки за счет перегрузки действующих педагогов, но в ближайшие годы ситуация может резко ухудшиться. Об этом в эфире TV24 рассказал председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Чеслав Батня, который ранее сам работал директором школы.
По его словам, около двух лет назад он провел опрос школ, который охватил примерно две трети учебных заведений Латвии. Официальная статистика на тот момент показывала около 800 вакансий педагогов, однако результаты опроса оказались совершенно другими - школы сообщили примерно о 1600 свободных местах.
Батня объясняет такую разницу практикой, с которой хорошо знаком по собственному опыту директора школы.
"Я, как директор школы, очень хорошо знаю и понимаю, как эти вакансии могут не появляться. Ты записываешь перегрузку, записываешь дополнительные обязанности, потому что тебе важно, чтобы был учитель, который работает", - рассказал он.
Иными словами, если школе не удается найти нового специалиста, часы отсутствующего учителя могут распределить между другими педагогами. Формально вакансия закрывается, однако фактически школа продолжает испытывать нехватку кадров. По мнению Батни, именно поэтому официальное количество вакансий не дает полной картины кадрового дефицита в латвийских школах.
При этом в будущем проблема может стать еще серьезнее. Батня рассказал о инструменте для оценки потребности в педагогах, который позволяет моделировать ситуацию на ближайшие 20 лет с учетом демографических изменений и сокращения числа школьников.
"Во всех вариантах, при демографии, при сокращении числа школьников, во всех вариантах, если мы посмотрели 20-летние прогнозы, учителей будет не хватать. И не только тысячи - двух тысяч и трех тысяч", - заявил Батня.
Таким образом, уменьшение числа учащихся само по себе не означает, что потребность в учителях исчезнет. Напротив, системе образования одновременно придется справляться с демографическим спадом и старением педагогического корпуса.
Одной из главных проблем Батня считает возраст нынешних учителей. По его словам, примерно 35% педагогов старше 55 лет. "Это означает, что примерно через пять лет около 20% уже уйдут из системы, а молодые не приходят такими быстрыми темпами", - отметил он.
Именно этот дисбаланс, по мнению депутата, может привести к резкому усилению нехватки педагогов. Даже при сокращении числа школьников Латвии придется искать тысячи новых учителей, чтобы заменить тех, кто выйдет из профессии.