В Риге хотят создать специальную комиссию перед ремонтом Вантового моста

"Учитывая, что муниципалитет часто упрекают в том, что он заранее не подумал о каких-то вопросах, я готов вместе с коллегами из Департамента городского развития и Комитета городского развития максимально хорошо подготовить город к этому сложному периоду, чтобы с началом ремонта не возник хаос", - заявил Бергхолц.