В Риге хотят создать специальную комиссию перед ремонтом Вантового моста
Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц планирует создать межведомственную комиссию по координации движения и предпринимательской деятельности на время ремонта Вантового моста. Ее задачей станет разработка решений, которые позволят заранее подготовиться к ремонту и уменьшить его негативное влияние на движение в городе, жителей и бизнес.
В понедельник, 17 августа, Комитет городского развития Рижской думы ознакомился с положением о будущей комиссии. Предполагается, что специалисты из разных сфер совместно разработают конкретный план действий для своевременной и скоординированной подготовки города к ремонту Вантового моста.
Председатель комитета Эдгар Бергхолц подчеркнул, что начинать подготовку необходимо уже сейчас.
"Учитывая, что муниципалитет часто упрекают в том, что он заранее не подумал о каких-то вопросах, я готов вместе с коллегами из Департамента городского развития и Комитета городского развития максимально хорошо подготовить город к этому сложному периоду, чтобы с началом ремонта не возник хаос", - заявил Бергхолц.
По его словам, проблемы, которые возникнут во время ремонта, не сможет решить один департамент. Поэтому предлагается создать межведомственную комиссию, в которую войдут специалисты по планированию и организации движения, предпринимательству и другим направлениям.
Комиссия не будет заниматься непосредственно планированием строительных работ. В центре внимания окажутся движение и мобильность, в том числе организация поставок, работа общественного транспорта и передвижение оперативных служб.
"Нам важно сократить возможные потери для жителей, предпринимателей и экономики, поскольку каждая дополнительная минута в пробках влияет на экономику. Одновременно продолжительные заторы негативно сказываются на качестве воздуха и городской среде", - отметил Бергхолц.
Поскольку ремонт затронет бизнес на Кипсале, в соседних районах Пардаугавы и на территориях рядом с Вантовым мостом, необходимость создания такой комиссии поднимали и предприниматели Кипсалы. Они опасаются снижения потока клиентов и проблем в работе предприятий.
Одной из задач комиссии станет регулярный диалог с предпринимателями, обсуждение возникающих проблем и поиск возможных решений.
Планируется, что комиссия выявит возможные проблемы, связанные с инфраструктурой, общественными пространствами, организацией движения, доступностью образовательных, культурных и социальных услуг, экологией и безопасностью.
Будут подготовлены предложения для двух возможных сценариев ремонта - если движение автомобилей по Вантовому мосту будет ограничено частично и если мост полностью закроют для автомобильного транспорта.
В частности, планируется проанализировать объездные маршруты, альтернативные способы передвижения, а также организацию движения общественного транспорта и оперативных служб.
Комиссия также должна будет разработать решения по организации транспортных потоков в районах Риги, в том числе в Пардаугаве и на левом берегу Даугавы. Одновременно будут подготовлены предложения по изменению маршрутов общественного транспорта. Кроме того, власти намерены оценить возможность более активного использования Даугавы и водного транспорта во время ремонта моста.
Отдельное внимание уделят поддержке бизнеса. Комиссия будет искать способы обеспечить доставку товаров, доступ клиентов к предприятиям и возможность продолжать хозяйственную деятельность. Также могут быть разработаны специальные механизмы поддержки предпринимателей.
В состав комиссии планируют включить депутатов Рижской думы, представителей Департамента городского развития, Департамента внешнего пространства и мобильности, Рижской муниципальной полиции и других муниципальных предприятий.
К работе также предполагается привлекать представителей министерств, государственных и региональных учреждений, муниципалитетов, профессиональных и общественных организаций, а также экспертов транспортной отрасли. При этом комиссия не будет рассматривать технические решения, связанные непосредственно с ремонтом Вантового моста, процесс строительства или качество работ. Эти вопросы останутся в компетенции Департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления.
Окончательное решение о создании комиссии по координации движения и предпринимательской деятельности на время ремонта Вантового моста должны принять депутаты на заседании Рижской думы.