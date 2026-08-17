Будущее airBaltic под вопросом - Латвии придется решать, продолжать ли финансировать компанию
Будущее airBaltic остается неопределенным - окончательного решения о финансовой реструктуризации компании пока нет. Латвии предстоит решить, готова ли она и дальше вкладывать государственные деньги в авиакомпанию и сохранять контроль над ней.
После состоявшихся переговоров о дальнейшей финансовой реструктуризации airBaltic стороны готовы сохранить единый переговорный процесс и продолжить работу над возможным решением. Однако достигнутые договоренности пока не являются окончательным решением о будущем компании, подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.
Кредиторы не утвердили весь бизнес-план компании, а латвийское государство не давало автоматического согласия на новый заем или другое финансирование.
"В понедельник решался вопрос не только об отдельных финансовых условиях, но и о том, сможет ли airBaltic продолжать существовать в нынешнем виде и останется ли латвийское государство контролирующим владельцем компании. Переговоры продолжаются, но окончательного решения пока нет", - заявил премьер-министр.
Кулбергс также подчеркнул, что появившаяся в публичном пространстве информация о том, что государство якобы уже согласилось предоставить новый кредит в размере 30 млн евро, не соответствует действительности.
Без участия Сейма правительство не может брать на себя новые существенные финансовые обязательства государства. Поэтому парламенту предстоит решить вопрос о дальнейшей судьбе принадлежащих государству облигаций airBaltic на сумму 50 млн евро. В том числе речь может идти об изменении графика платежей или капитализации требований государства, то есть их преобразовании в капитал компании.
Кроме того, Сейм должен предоставить правительству четкий мандат относительно того, будет ли Латвия участвовать в дальнейшей финансовой реструктуризации airBaltic и на каких условиях.
"Это стратегическое решение о том, хочет ли Латвия и в будущем оставаться владельцем airBaltic и сохранять влияние на деятельность компании. Сейму необходимо оценить не только то, сколько денег требуется, но и то, что государство получит за эти деньги и какие риски на себя возьмет", - отметил Кулбергс.
Если Латвия хочет сохранить существенную долю и влияние в компании, государству придется быть готовым участвовать в финансировании вместе с частными кредиторами и инвесторами. При этом премьер подчеркнул, что государство не может оставаться единственным источником финансирования airBaltic и единственным, кто несет связанные с компанией риски.
Если частные кредиторы и инвесторы не готовы вкладывать собственные средства, по словам Кулбергса, нет оснований перекладывать весь риск на латвийских налогоплательщиков.
Другой вариант - государство отказывается участвовать в дальнейшем финансировании. В таком случае необходимо учитывать, что доля Латвии в airBaltic может существенно сократиться, а контроль над компанией может перейти к кредиторам или новым акционерам.
Кулбергс подчеркнул, что нынешняя ситуация возникла не сегодня. В апреле этого года предыдущее правительство одобрило краткосрочный необеспеченный кредит в размере 30 млн евро со сроком погашения до 31 августа. Финансирование было предоставлено еще до завершения плана финансовой реструктуризации компании. "Апрельское решение не устранило структурные проблемы airBaltic. Оно дало компании дополнительное время, но переложило тяжелое решение на следующее правительство. Теперь нам приходится принимать его в гораздо более сложных условиях и в очень сжатые сроки", - заявил Кулбергс.