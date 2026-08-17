Будущее airBaltic под вопросом - Латвии придется решать, продолжать ли финансировать компанию

Кулбергс подчеркнул, что нынешняя ситуация возникла не сегодня. В апреле этого года предыдущее правительство одобрило краткосрочный необеспеченный кредит в размере 30 млн евро со сроком погашения до 31 августа. Финансирование было предоставлено еще до завершения плана финансовой реструктуризации компании. "Апрельское решение не устранило структурные проблемы airBaltic. Оно дало компании дополнительное время, но переложило тяжелое решение на следующее правительство. Теперь нам приходится принимать его в гораздо более сложных условиях и в очень сжатые сроки", - заявил Кулбергс.