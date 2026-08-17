Ринкевич посетил границу с Беларусью и назвал главную проблему, которую не решат камеры и датчики

"Во время визита я получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет полностью оснащена технологиями, необходимыми для более эффективного пограничного контроля. Однако для полноценного использования этих возможностей пограничной службе нужны дополнительные человеческие ресурсы - до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Забор, датчики и видеонаблюдение - это только один элемент. Нужны и пограничники, способные оперативно реагировать, особенно учитывая реальные случаи повреждения нашей пограничной инфраструктуры. В противном случае инвестиции в технологии не дадут реальной отдачи", - подчеркнул после визита президент Латвии.