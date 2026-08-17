Ринкевич посетил границу с Беларусью и назвал главную проблему, которую не решат камеры и датчики
17 августа президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с начальником Государственной пограничной охраны Гунтисом Пуятсом и командующим Национальными вооруженными силами генерал-лейтенантом Каспарсом Пуданcом посетил участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны.
Во время визита они ознакомились с текущей ситуацией на границе, мерами по сдерживанию давления нелегальной миграции, техническим оснащением пограничников и ходом внедрения решений "умной границы". Кроме того, обсуждались запланированные меры по ограничению мобильности и развертывание соответствующих ресурсов Национальных вооруженных сил.
Valsts prezidents @edgarsrinkevics pēc Latvijas – Baltkrievijas robežas apmeklējuma: cīņai ar hibrīdiem apdraudējumiem pie Latvijas robežas vajag gan tūlītējus, gan ilgtermiņa risinājumus.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 17, 2026
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На пограничном пункте "Индра" президент ознакомился с ситуацией в сфере железнодорожных грузоперевозок между Латвией и Беларусью. Также ему представили возможные решения по ограничению движения поездов и сценарии развертывания средств противомобильности на латвийско-белорусской железнодорожной линии в случае усиления угрозы.
Во время посещения Пиедруйского отделения пограничной охраны одним из ключевых вопросов стало сотрудничество Государственной пограничной охраны, Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и служб государственной безопасности. В краткосрочной перспективе такое взаимодействие осуществляется в том числе в рамках операции "Vilkatis", а в долгосрочной - для укрепления способности противостоять проявлениям гибридной войны.
Также обсуждалось международное сотрудничество. В частности, была отмечена работа представителей пограничных служб Финляндии, Эстонии и Литвы на латвийско-белорусской границе.
17. augustā Valsts prezidents @edgarsrinkevics iepazinās ar @VRS_gov_lv Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļas darbu.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 17, 2026
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"Во время визита я получил подтверждение, что до конца года латвийско-белорусская граница будет полностью оснащена технологиями, необходимыми для более эффективного пограничного контроля. Однако для полноценного использования этих возможностей пограничной службе нужны дополнительные человеческие ресурсы - до 200 сотрудников, чтобы обеспечить быстрое реагирование. Забор, датчики и видеонаблюдение - это только один элемент. Нужны и пограничники, способные оперативно реагировать, особенно учитывая реальные случаи повреждения нашей пограничной инфраструктуры. В противном случае инвестиции в технологии не дадут реальной отдачи", - подчеркнул после визита президент Латвии.
Председатель правления государственного акционерного общества "Латвийский государственный центр радио и телевидения" Гиртс Озолс и представители предприятия рассказали о внедрении технологической инфраструктуры на границе и ходе строительных работ, которые должны быть завершены до конца этого года. Также обсуждались обслуживание систем, возможности наблюдения, предоставляемые пограничникам, и реагирование на инциденты.
Эдгар Ринкевич также посетил площадки хранения средств противомобильности и ознакомился с информацией, предоставленной представителями Национальных вооруженных сил.
Президент сообщил, что прогресс в укреплении охраны и защиты государственной границы, а также актуальная ситуация с нелегальной миграцией будут рассмотрены 19 августа на заседании Совета национальной безопасности.