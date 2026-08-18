После обнаружения туннеля на границе с Беларусью пограничники сканируют почву георадаром
Государственная пограничная охрана (ГПО) в сотрудничестве с Государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных туннелей.
Цель проверок - выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные туннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы.
Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдаугавском крае был обнаружен туннель, использовавшийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
Глава МВД Янис Домбрава подчеркивает, что после обнаружения туннеля была немедленно поставлена задача найти технические решения для проверки всей потенциально уязвимой пограничной полосы. "В течение нескольких дней в сотрудничестве Министерства внутренних дел с Государственной погранохраной и Госполицией решение было найдено, сканирование почвы уже ведется. Принцип прост - не ждать следующего нарушения, а активно искать и пресекать способы незаконного проникновения в Латвию", - пояснил Домбрава.
Как сообщили в отделе стратегического развития и общественных отношений главного управления ГПО, в понедельник, 10 августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси. Продолжая проверку места происшествия и выясняя обстоятельства незаконного пересечения государственной границы этими лицами, пограничники в районе зоны ответственности Силенского пограничного отдела, в 10 метрах от забора, обнаружили подземный ход. Оперативная информация о создании туннеля на этом участке ответственности уже была в распоряжении пограничников, отмечает ГПО.