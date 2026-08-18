После обнаружения туннеля на границе с Беларусью пограничники сканируют почву георадаром

Как сообщили в отделе стратегического развития и общественных отношений главного управления ГПО, в понедельник, 10 августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили 15 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси. Продолжая проверку места происшествия и выясняя обстоятельства незаконного пересечения государственной границы этими лицами, пограничники в районе зоны ответственности Силенского пограничного отдела, в 10 метрах от забора, обнаружили подземный ход. Оперативная информация о создании туннеля на этом участке ответственности уже была в распоряжении пограничников, отмечает ГПО.