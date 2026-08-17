Временная передышка: airBaltic может пока не выплачивать почти 28 млн евро кредиторам

Таким образом, решение кредиторов дает airBaltic дополнительное время и позволяет компании сохранить почти 28 млн евро денежных средств, которые в ближайшие месяцы пришлось бы направить на выплату процентов. Однако эти деньги не списываются - они увеличат основную сумму долга авиакомпании.