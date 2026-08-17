Временная передышка: airBaltic может пока не выплачивать почти 28 млн евро кредиторам
Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic в понедельник согласились капитализировать два ближайших процентных платежа. Это означает, что авиакомпания не должна выплачивать эти деньги наличными - вместо этого сумма будет добавлена к основной сумме долга.
Речь идет о платежах, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября. Каждый квартальный процентный платеж airBaltic составляет 13,775 млн евро, поэтому в общей сложности речь идет почти о 27,6 млн евро.
Решение поддержали более 75% держателей облигаций, участвовавших в голосовании. На собрании были представлены владельцы более 25% от общей основной суммы выпущенных облигаций.
Кроме капитализации процентов, кредиторы временно освободили airBaltic от соблюдения установленного для облигаций минимального уровня ликвидности до 14 ноября 2026 года. Также авиакомпания получила временное освобождение от ряда требований, касающихся резервного счета для обслуживания облигаций.
Были согласованы и некоторые изменения в сроках уведомления и требованиях к кворуму на будущих собраниях держателей облигаций.
При этом вопрос о предоставлении airBaltic нового временного финансирования в размере 225 млн евро на этом собрании не рассматривался.
Именно привлечение этих 225 млн евро является одним из ключевых пунктов нового бизнес-плана авиакомпании. airBaltic рассчитывает получить временное финансирование от держателей облигаций, при этом часть существующих облигаций планируется конвертировать в капитал компании.
Финансовое положение airBaltic остается сложным. В 2024 году авиакомпания выпустила облигации на 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. Из этой суммы государство Латвии приобрело облигации на 50 млн евро.
Таким образом, решение кредиторов дает airBaltic дополнительное время и позволяет компании сохранить почти 28 млн евро денежных средств, которые в ближайшие месяцы пришлось бы направить на выплату процентов. Однако эти деньги не списываются - они увеличат основную сумму долга авиакомпании.