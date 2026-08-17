В Латвии задержали блогера за распространение идей об отделении Даугавпилса
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) 10 августа предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении жителя Латвии, имеющего статус негражданина, которого подозревают в распространении идей, направленных против территориальной целостности Латвии.
В ходе расследования VDD установила, что подозреваемый регулярно публиковал в TikTok материалы в поддержку идеи об отделении Даугавпилса от Латвии и создании на его территории новой республики.
Кроме того, мужчина распространял подобные материалы среди более широкой аудитории, делясь соответствующими публикациями в нескольких аккаунтах TikTok.
Аккаунт, на котором первоначально размещались публикации с пропагандой сепаратистских идей, по инициативе VDD уже удален.
Подозреваемому вменяется преступление, предусмотренное частью первой статьи 81 Уголовного закона Латвии. Речь идет о распространении материалов, содержащих публичные призывы выступать против территориального единства Латвийской Республики способом, не предусмотренным Конституцией.
VDD задержала подозреваемого 12 мая. В настоящее время в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
При этом служба госбезопасности подчеркивает, что человек не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в предусмотренном законом порядке.