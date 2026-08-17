Politico: Кулбергс потребовал от ЕС полностью закрыть въезд российским военным

Кроме того, Кулбергс также назвал любые попытки налаживания контактов с Москвой "бесполезным занятием", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности Владимира Путина к переговорам и что переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы сделать свой "следующий ход".