Politico: Кулбергс потребовал от ЕС полностью закрыть въезд российским военным
Премьер Латвии Андрис Кулбергс резко раскритиковал ЕС за то, что российские военнослужащие по-прежнему могут получать визы. "Мы что, с ума сошли?" - заявил он, призвав полностью запретить им въезд.
В интервью Politico Кулбергс заявил, что не понимает, почему российские военнослужащие вообще могут получать разрешение на въезд в страны ЕС, учитывая их участие в войне против Украины.
"Мы что, с ума сошли? - эмоционально отреагировал премьер Латвии. - Мы позволяем российским военнослужащим получать визы - тем, кто убивает [украинцев] на поле боя", - заявил Кулбергс.
Премьер призвал включить полный запрет на въезд российских граждан, участвовавших в войне, в новую санкционную политику ЕС. По его словам, этот вопрос особенно важен в преддверии нового пакета санкций, который ожидается осенью.
При этом проблема уже обсуждалась на уровне ЕС. В рамках предыдущего пакета санкций страны Евросоюза договорились создать правовую и политическую основу для запрета на въезд российским военнослужащим и бывшим военнослужащим, участвовавшим в войне. Однако окончательное решение о введении такого запрета осталось за отдельными государствами ЕС.
Кулбергс считает такой подход недостаточно жестким и настаивает на общеевропейском решении.
По данным, приведенным Politico, в 2025 году страны ЕС выдали гражданам России более 630 000 краткосрочных виз.
Кроме того, Кулбергс также назвал любые попытки налаживания контактов с Москвой "бесполезным занятием", аргументируя это тем, что нет никаких признаков готовности Владимира Путина к переговорам и что переговоры лишь дадут России "время на передышку", чтобы сделать свой "следующий ход".
Кулбергс хочет еще и 7 млрд евро
Помимо визовых ограничений, премьер Латвии призвал Брюссель предоставить стране дополнительные 7 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС.
По его мнению, эти средства должны компенсировать Латвии часть расходов, связанных с увеличением оборонных расходов и прекращением значительной части торговли с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Запрошенная сумма составляет почти половину прогнозируемых расходов Латвии на оборону в течение семилетнего бюджетного периода - около 15,1 млрд евро.
Кулбергс также призвал ЕС рассмотреть возможность передачи Украине замороженных в Европе российских государственных активов на сумму около 210 млрд евро.