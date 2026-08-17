Внутри круизного судна Scenic Eclipse II
В Рижский порт впервые прибыло круизное судно Scenic Eclipse II, которое считается одним из самых эксклюзивных экспедиционных судов в мире. ...
Вертолет на палубе и каюты с дворецкими: в Ригу впервые зашла роскошная Scenic Eclipse II. ФОТО
В Рижский порт впервые прибыло круизное судно Scenic Eclipse II, которое считается одним из самых эксклюзивных экспедиционных судов в мире. Его встретил министр экономики Виктор Валайнис, который побывал на борту, встретился с капитаном и экипажем и ознакомился с инфраструктурой судна.
Scenic Eclipse II называют Discovery Yacht - "яхтой открытий". Судно сочетает комфорт роскошного отеля с возможностями для экспедиционных путешествий.
Построенное в 2023 году судно имеет длину 168 метров. На борту расположены 114 кают с частными балконами и услугами персональных дворецких. Одновременно Scenic Eclipse II может принять до 228 пассажиров.
Визит необычного судна проходит на фоне рекордного для Риги круизного сезона. В 2026 году в Рижском порту ожидается 98 заходов круизных судов - на 15,3% больше, чем годом ранее. Число пассажиров может превысить 135 тысяч, увеличившись примерно на 17%.
В этом сезоне Ригу посещают круизные туристы из 145 стран. Больше всего путешественников прибывает из Германии, США, Великобритании и Финляндии.
"Каждый пассажир, который сходит с корабля, приносит пользу нашим ресторанам, магазинам, музеям, гидам и другим поставщикам туристических услуг. Радует и рост люксового сегмента, подтверждающий привлекательность Риги на международном круизном рынке", - отметил Валайнис.
Одновременно Рижский порт готовится принимать еще больше пассажирских судов. В южной части порта начался частичный демонтаж дамбы ED, который должен улучшить доступ судов к причалам Экспортного порта.
После демонтажа планируется расширить акваторию подхода, создать бассейн для разворота судов и обеспечить безопасное маневрирование более крупных круизных лайнеров. В результате возле центра Риги можно будет одновременно принимать больше пассажирских судов.
Интерес круизных компаний к латвийской столице продолжает расти. На 2027 год уже зарегистрировано более 130 заходов круизных судов.
По данным исследования Cruise Lines International Association, около 60% круизных пассажиров впоследствии возвращаются в посещенные во время круиза места уже в качестве обычных туристов.