Вертолет на палубе и каюты с дворецкими: в Ригу впервые зашла роскошная Scenic Eclipse II. ФОТО

Визит необычного судна проходит на фоне рекордного для Риги круизного сезона. В 2026 году в Рижском порту ожидается 98 заходов круизных судов - на 15,3% больше, чем годом ранее. Число пассажиров может превысить 135 тысяч, увеличившись примерно на 17%.