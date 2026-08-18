История Grow Energy: от сельского хозяйства - к авиационному топливу

Однако стратегия компании строится не только на технологических трендах. Ее фундамент — собственные сельскохозяйственные ресурсы. «Мы работаем одновременно в сфере производства продуктов питания и энергетики. Поэтому важнейший актив для нас — сельскохозяйственная земля, как собственная, так и арендованная. Именно она позволяет планировать развитие на годы вперед и быть менее зависимыми от внешних факторов», – рассказывает владелец бизнеса.