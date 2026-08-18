История Grow Energy: от сельского хозяйства - к авиационному топливу
Фото: пресс-фото
Развитие биогазового направления началось с поиска наиболее эффективного сырья. «Нужно было найти доступный и эффективный источник. Одним из лучших решений оказался навоз», - говорит владелец компании Grow Energy Райвис Бундулс.
В Латвии

История Grow Energy: от сельского хозяйства - к авиационному топливу

Отдел новостей

в сотрудничестве с Rietumu Banka

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Владелец компании Grow Energy Райвис Бундулс рассказывает о том, как многолетний опыт в сельском хозяйстве и рациональное использование местных ресурсов стали основой амбициозного энергетического бизнеса - и почему следующая цель компании связана с покорением не земли, а уже неба.

В Лимбажском крае, где поля уходят за горизонт, работает предприятие, доказывающее, что сельское хозяйство и современные энергетические технологии не только совместимы, но и способны усиливать друг друга. Grow Energy объединила производство биометана, переработку побочных продуктов животного происхождения и молочное животноводство в единую систему, где практически каждый ресурс получает вторую жизнь.

Как говорит Райвис Бундулс, подобные проекты рождаются не из абстрактных идей, а из практических задач. Именно так началась история Grow Energy: с земли, навоза и простого вопроса — можно ли превратить сельскохозяйственные отходы не в проблему, а в ценный ресурс?

По его словам, идея возникла более десяти лет назад, когда семья уже давно занималась сельским хозяйством.

«Знания и опыт накапливались постепенно. Этот проект не появился на пустом месте — мы последовательно развивали сразу несколько направлений», — рассказывает он.

От биогаза — к зеленой энергетике

Первоначально деятельность компании была сосредоточена на производстве электроэнергии из биогаза. Со временем Grow Energy начала развивать новые энергетические решения. Сегодня в портфель компании входят переработка отходов, включая побочные продукты животного происхождения, производство биометана, а также проекты по выпуску синтетического топлива.

Развитие биогазового направления началось с поиска наиболее эффективного сырья. «Нужно было найти доступный и эффективный источник. Одним из лучших решений оказался навоз», — говорит Бундулс.

В процессе производства компания получает не только энергию, но и тепло. Именно это стало отправной точкой для дальнейшего поиска способов повысить добавленную стоимость продукции. «Так постепенно мы начали задумываться о более глубокой переработке и создании новых продуктов», – вспоминает владелец бизнеса.

Сегодня производимый Grow Energy биометан используется в судоходной отрасли. По словам предпринимателя, это наглядный пример того, как местные возобновляемые ресурсы способны заменить ископаемое топливо даже в тяжелом транспорте, оставаясь при этом менее зависимыми от мировых цен на нефть и геополитических событий.

«Военные конфликты на Ближнем Востоке или колебания нефтяных котировок практически не влияют на стоимость нашего биометана. Это локальный продукт, а значит — значительно более стабильный», – отмечает Райвис Бундулс.

Следующая цель — топливо для авиации

В ближайшей перспективе компания планирует вывести производство биогаза на полную мощность, после чего приступить к переработке углекислого газа.

Однако главная стратегическая цель гораздо масштабнее. В 2027–2028 годах Grow Energy рассчитывает начать производство синтетического авиационного топлива (SAF).

Фото: пресс-фото
Первоначально деятельность компании была сосредоточена на производстве электроэнергии из биогаза. Со временем Grow Energy начала развивать новые энергетические решения.
Первоначально деятельность компании была сосредоточена на производстве электроэнергии из биогаза. Со временем Grow Energy начала развивать новые энергетические решения.

«Сейчас вместе с партнерами мы анализируем различные проекты, оцениваем объем необходимых инвестиций, рассчитываем экономическую эффективность и изучаем перспективы рынка», — говорит Райвис Бундулс.

По его словам, при текущих рыночных условиях проект выглядит весьма перспективным. Однако ключевой вопрос заключается не столько в технологиях, сколько в готовности рынка.

«Технологические решения уже существуют. Теперь важно понять, готовы ли авиакомпании и конечные потребители платить больше за экологически устойчивое топливо. Мы действуем осторожно, но уверенно движемся вперед, потому что видим большой потенциал этого направления».

Компания рассчитывает строить долгосрочное сотрудничество с серьезными промышленными партнерами и представителями авиационной отрасли.

Новые идеи — на международных выставках, основа бизнеса — на земле

На вопрос о том, как удается следить за развитием отрасли, Райвис Бундулс отвечает просто: «Для меня огромное значение имеет участие в отраслевых выставках и профессиональных мероприятиях. Именно там появляются новые идеи и становится понятно, куда движется рынок».

Он регулярно посещает крупнейшие сельскохозяйственные и энергетические выставки Европы, в том числе в Германии и Мюнхене, где можно увидеть самые современные технологии и понять, какой будет отрасль завтра.

Однако стратегия компании строится не только на технологических трендах. Ее фундамент — собственные сельскохозяйственные ресурсы. «Мы работаем одновременно в сфере производства продуктов питания и энергетики. Поэтому важнейший актив для нас — сельскохозяйственная земля, как собственная, так и арендованная. Именно она позволяет планировать развитие на годы вперед и быть менее зависимыми от внешних факторов», – рассказывает владелец бизнеса.

В собственности компании находится почти полторы тысячи гектаров сельхозугодий. Дополнительно Grow Energy арендует земли у местных владельцев в соседних волостях. «Мы исходим из расчета, что на одну корову требуется примерно полгектара земли, и сегодня полностью обеспечены необходимыми ресурсами», – рассказывает Райвис.

Местное сообщество — основа развития

Grow Energy — это не только энергетическая компания, но и один из крупнейших работодателей региона.

Большинство сотрудников — жители ближайших населенных пунктов, хотя часть специалистов приезжает и из других регионов Латвии, включая Ригу. Постоянно в группе компаний работают около 120 человек, а в сезон посевных и уборочных работ численность персонала увеличивается до 150 и более сотрудников.

«Мы сознательно создаем рабочие места именно для местных жителей», — подчеркивает Бундулс. По его словам, это не случайность, а важная часть философии компании — быть полноценным участником развития региона, а не просто вести здесь бизнес.

Равные правила для всех

Говоря о деловой среде, Бундулс отмечает, что европейский бизнес сталкивается со все большим количеством новых требований и нормативов: «Во многих случаях эти требования оправданы и действительно необходимы. Но одновременно возникает вопрос конкурентоспособности на мировом рынке».

Если европейские производители обязаны соблюдать значительно более строгие стандарты, чем их конкуренты в Южной Америке или других регионах мира, условия конкуренции становятся неравными.

Руководитель предприятия подчеркивает: «Мы не выступаем против высоких требований или стандартов качества. Мы выступаем за одинаковые правила игры. Если европейские производители обязаны выполнять жесткие требования, а для импортируемой продукции они не применяются, говорить о честной конкуренции уже невозможно».

Финансирование как основа дальнейшего роста

Важным этапом развития компании стало привлечение финансирования в размере 17 миллионов евро от Rietumu Banka.

В сделке также участвовали связанные компании Lādes piens и Ecofuels. Средства были направлены как на рефинансирование действующих обязательств на сумму свыше 9 миллионов евро, так и на выкуп долей миноритарных акционеров примерно за 7,4 миллиона евро. Это позволило консолидировать структуру собственности и создать более эффективную основу для реализации долгосрочной стратегии развития.

«Вначале у нас было гораздо больше опасений по поводу привлечения кредита. Но практика показала, что сотрудничество оказалось успешным. При стабильной работе предприятия кредитная нагрузка оказалась значительно легче, чем представлялось изначально», — говорит Бундулс.

По его словам, дополнительную устойчивость бизнесу обеспечивает собственное производство энергии. Биометан и другие виды биоэнергии позволяют существенно снизить зависимость как от геополитической ситуации, так и от нестабильности нефтяного рынка: «Мы видим растущий интерес к долгосрочному сотрудничеству и использованию местных энергетических ресурсов. Это подтверждает, что выбранное нами направление развития имеет большое будущее».

Путь Grow Energy — от сельского хозяйства до производства авиационного топлива — звучит необычно. Но именно такой инновационный подход сегодня становится главным конкурентным преимуществом компании, которая на своем примере показывает, как традиционное сельское хозяйство может стать фундаментом для энергетики будущего.

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