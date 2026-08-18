История Grow Energy: от сельского хозяйства - к авиационному топливу
Владелец компании Grow Energy Райвис Бундулс рассказывает о том, как многолетний опыт в сельском хозяйстве и рациональное использование местных ресурсов стали основой амбициозного энергетического бизнеса - и почему следующая цель компании связана с покорением не земли, а уже неба.
В Лимбажском крае, где поля уходят за горизонт, работает предприятие, доказывающее, что сельское хозяйство и современные энергетические технологии не только совместимы, но и способны усиливать друг друга. Grow Energy объединила производство биометана, переработку побочных продуктов животного происхождения и молочное животноводство в единую систему, где практически каждый ресурс получает вторую жизнь.
Как говорит Райвис Бундулс, подобные проекты рождаются не из абстрактных идей, а из практических задач. Именно так началась история Grow Energy: с земли, навоза и простого вопроса — можно ли превратить сельскохозяйственные отходы не в проблему, а в ценный ресурс?
По его словам, идея возникла более десяти лет назад, когда семья уже давно занималась сельским хозяйством.
«Знания и опыт накапливались постепенно. Этот проект не появился на пустом месте — мы последовательно развивали сразу несколько направлений», — рассказывает он.
От биогаза — к зеленой энергетике
Первоначально деятельность компании была сосредоточена на производстве электроэнергии из биогаза. Со временем Grow Energy начала развивать новые энергетические решения. Сегодня в портфель компании входят переработка отходов, включая побочные продукты животного происхождения, производство биометана, а также проекты по выпуску синтетического топлива.
Развитие биогазового направления началось с поиска наиболее эффективного сырья. «Нужно было найти доступный и эффективный источник. Одним из лучших решений оказался навоз», — говорит Бундулс.
В процессе производства компания получает не только энергию, но и тепло. Именно это стало отправной точкой для дальнейшего поиска способов повысить добавленную стоимость продукции. «Так постепенно мы начали задумываться о более глубокой переработке и создании новых продуктов», – вспоминает владелец бизнеса.
Сегодня производимый Grow Energy биометан используется в судоходной отрасли. По словам предпринимателя, это наглядный пример того, как местные возобновляемые ресурсы способны заменить ископаемое топливо даже в тяжелом транспорте, оставаясь при этом менее зависимыми от мировых цен на нефть и геополитических событий.
«Военные конфликты на Ближнем Востоке или колебания нефтяных котировок практически не влияют на стоимость нашего биометана. Это локальный продукт, а значит — значительно более стабильный», – отмечает Райвис Бундулс.
Следующая цель — топливо для авиации
В ближайшей перспективе компания планирует вывести производство биогаза на полную мощность, после чего приступить к переработке углекислого газа.
Однако главная стратегическая цель гораздо масштабнее. В 2027–2028 годах Grow Energy рассчитывает начать производство синтетического авиационного топлива (SAF).
«Сейчас вместе с партнерами мы анализируем различные проекты, оцениваем объем необходимых инвестиций, рассчитываем экономическую эффективность и изучаем перспективы рынка», — говорит Райвис Бундулс.
По его словам, при текущих рыночных условиях проект выглядит весьма перспективным. Однако ключевой вопрос заключается не столько в технологиях, сколько в готовности рынка.
«Технологические решения уже существуют. Теперь важно понять, готовы ли авиакомпании и конечные потребители платить больше за экологически устойчивое топливо. Мы действуем осторожно, но уверенно движемся вперед, потому что видим большой потенциал этого направления».
Компания рассчитывает строить долгосрочное сотрудничество с серьезными промышленными партнерами и представителями авиационной отрасли.
Новые идеи — на международных выставках, основа бизнеса — на земле
На вопрос о том, как удается следить за развитием отрасли, Райвис Бундулс отвечает просто: «Для меня огромное значение имеет участие в отраслевых выставках и профессиональных мероприятиях. Именно там появляются новые идеи и становится понятно, куда движется рынок».
Он регулярно посещает крупнейшие сельскохозяйственные и энергетические выставки Европы, в том числе в Германии и Мюнхене, где можно увидеть самые современные технологии и понять, какой будет отрасль завтра.
Однако стратегия компании строится не только на технологических трендах. Ее фундамент — собственные сельскохозяйственные ресурсы. «Мы работаем одновременно в сфере производства продуктов питания и энергетики. Поэтому важнейший актив для нас — сельскохозяйственная земля, как собственная, так и арендованная. Именно она позволяет планировать развитие на годы вперед и быть менее зависимыми от внешних факторов», – рассказывает владелец бизнеса.
В собственности компании находится почти полторы тысячи гектаров сельхозугодий. Дополнительно Grow Energy арендует земли у местных владельцев в соседних волостях. «Мы исходим из расчета, что на одну корову требуется примерно полгектара земли, и сегодня полностью обеспечены необходимыми ресурсами», – рассказывает Райвис.
Местное сообщество — основа развития
Grow Energy — это не только энергетическая компания, но и один из крупнейших работодателей региона.
Большинство сотрудников — жители ближайших населенных пунктов, хотя часть специалистов приезжает и из других регионов Латвии, включая Ригу. Постоянно в группе компаний работают около 120 человек, а в сезон посевных и уборочных работ численность персонала увеличивается до 150 и более сотрудников.
«Мы сознательно создаем рабочие места именно для местных жителей», — подчеркивает Бундулс. По его словам, это не случайность, а важная часть философии компании — быть полноценным участником развития региона, а не просто вести здесь бизнес.
Равные правила для всех
Говоря о деловой среде, Бундулс отмечает, что европейский бизнес сталкивается со все большим количеством новых требований и нормативов: «Во многих случаях эти требования оправданы и действительно необходимы. Но одновременно возникает вопрос конкурентоспособности на мировом рынке».
Если европейские производители обязаны соблюдать значительно более строгие стандарты, чем их конкуренты в Южной Америке или других регионах мира, условия конкуренции становятся неравными.
Руководитель предприятия подчеркивает: «Мы не выступаем против высоких требований или стандартов качества. Мы выступаем за одинаковые правила игры. Если европейские производители обязаны выполнять жесткие требования, а для импортируемой продукции они не применяются, говорить о честной конкуренции уже невозможно».
Финансирование как основа дальнейшего роста
Важным этапом развития компании стало привлечение финансирования в размере 17 миллионов евро от Rietumu Banka.
В сделке также участвовали связанные компании Lādes piens и Ecofuels. Средства были направлены как на рефинансирование действующих обязательств на сумму свыше 9 миллионов евро, так и на выкуп долей миноритарных акционеров примерно за 7,4 миллиона евро. Это позволило консолидировать структуру собственности и создать более эффективную основу для реализации долгосрочной стратегии развития.
«Вначале у нас было гораздо больше опасений по поводу привлечения кредита. Но практика показала, что сотрудничество оказалось успешным. При стабильной работе предприятия кредитная нагрузка оказалась значительно легче, чем представлялось изначально», — говорит Бундулс.
По его словам, дополнительную устойчивость бизнесу обеспечивает собственное производство энергии. Биометан и другие виды биоэнергии позволяют существенно снизить зависимость как от геополитической ситуации, так и от нестабильности нефтяного рынка: «Мы видим растущий интерес к долгосрочному сотрудничеству и использованию местных энергетических ресурсов. Это подтверждает, что выбранное нами направление развития имеет большое будущее».
Путь Grow Energy — от сельского хозяйства до производства авиационного топлива — звучит необычно. Но именно такой инновационный подход сегодня становится главным конкурентным преимуществом компании, которая на своем примере показывает, как традиционное сельское хозяйство может стать фундаментом для энергетики будущего.