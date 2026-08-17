В Риге вложат почти 100 000 евро в благоустройство Большого кладбища
Фото: LETA
На Большом кладбище Риги появится временное освещение.
В Латвии

В Риге вложат почти 100 000 евро в благоустройство Большого кладбища

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В понедельник депутаты Комитета по развитию Рижской думы поддержали выделение 98 226 евро на восстановление покрытия тротуаров и установку временного освещения на территории Большого кладбища в Риге.

Средства планируется выделить Департаменту внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления из Фонда инфраструктуры Риги. Деньги пойдут на восстановление территории архитектурного ансамбля Большого кладбища, в том числе для улучшения ее доступности и безопасности.

Планируется восстановить 2700 квадратных метров тротуарного покрытия. Работы будут выполняться в рамках уже заключенных департаментом договоров на содержание территории. Завершить их планируется в сентябре.

Кроме того, на территории Большого кладбища установят временное освещение протяженностью 340 метров. Для этого между деревьями натянут тросы, на которых разместят светильники.

Установку временного освещения планируется завершить к началу октября.

Темы

Большое кладбище

Другие сейчас читают