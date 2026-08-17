В Риге вложат почти 100 000 евро в благоустройство Большого кладбища

Средства планируется выделить Департаменту внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления из Фонда инфраструктуры Риги. Деньги пойдут на восстановление территории архитектурного ансамбля Большого кладбища, в том числе для улучшения ее доступности и безопасности.