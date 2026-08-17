Латвию ждут несколько часов нестабильной погоды с грозами и шквалистым ветром.
В Латвии
Сегодня 15:13
Латвию накрывают грозовые облака: в ближайшие часы ожидаются сильные ливни и ветер
Во второй половине дня Латвию пересекают грозовые облака.
В ближайшие 1-3 часа местами в стране ожидаются грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и резкими порывами ветра.
Во время грозы скорость порывов ветра может достигать 15-16 метров в секунду. Жителям рекомендуется учитывать возможность быстрого ухудшения погодных условий, особенно находясь на улице или планируя поездки.
Непогода затронет отдельные районы страны, поэтому интенсивность осадков и ветра в разных местах может существенно отличаться.