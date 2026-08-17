Не вернулся с глубины - в Латвии нашли останки пропавшего в июле дайвера.
В Латвии
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Спустя месяц море вернуло пропавшего дайвера: у Рои нашли останки Юрия Дмищука
Спустя более месяца после исчезновения дайвера Юрия Дмищука в море у Рои обнаружены его останки.
Как сообщалось ранее, 12 июля Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны получил информацию о пропавшем дайвере примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои в Талсинском крае.
По имеющейся информации, группа из четырех дайверов отправилась на погружение к затонувшему судну. После погружения трое благополучно поднялись на поверхность, однако четвертого дайвера обнаружить не удалось.
Служба береговой охраны в течение нескольких дней искала мужчину 1965 года рождения. В поисковой операции использовались корабли, самолет, а также вертолет с эстонской стороны, однако найти пропавшего тогда не удалось.