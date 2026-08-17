Спустя месяц море вернуло пропавшего дайвера: у Рои нашли останки Юрия Дмищука
Фото: Otkrito.lv
Не вернулся с глубины - в Латвии нашли останки пропавшего в июле дайвера.
В Латвии

Спустя месяц море вернуло пропавшего дайвера: у Рои нашли останки Юрия Дмищука

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Спустя более месяца после исчезновения дайвера Юрия Дмищука в море у Рои обнаружены его останки.

Как сообщалось ранее, 12 июля Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны получил информацию о пропавшем дайвере примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои в Талсинском крае.

По имеющейся информации, группа из четырех дайверов отправилась на погружение к затонувшему судну. После погружения трое благополучно поднялись на поверхность, однако четвертого дайвера обнаружить не удалось.

Служба береговой охраны в течение нескольких дней искала мужчину 1965 года рождения. В поисковой операции использовались корабли, самолет, а также вертолет с эстонской стороны, однако найти пропавшего тогда не удалось.

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РояТалсинский крайНовости регионовМадара Шершнева

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