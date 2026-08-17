"Сколько еще вы будете ждать?" Почему страх войны может быть плохой причиной отказаться от покупки жилья

Отдельно в эфире обсудили цены на недвижимость в других странах Балтии. В качестве примера часто приводят Эстонию и Литву, где стоимость квартир в новых проектах в отдельных случаях достигает около 6000 евро за квадратный метр. По мнению эксперта, высокие цены в Эстонии могут быть связаны не только с дефицитом жилья. Существенное влияние на рынок оказывают состоятельные инвесторы, которые вкладывают в недвижимость большие суммы. Шмитс рассказал случай, который ему запомнился во время поездки к эстонским коллегам. По его словам, один богатый эстонский предприниматель после продажи части акций компании Bolt пришел в офис и предложил инвестировать около 20 млн евро в недвижимость.