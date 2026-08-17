"Сколько еще вы будете ждать?" Почему страх войны может быть плохой причиной отказаться от покупки жилья
Покупать жилье сейчас или ждать, пока ситуация станет спокойнее? Эксперт предупреждает: за последние восемь лет квартиры в новых проектах подорожали вдвое, а ожидание может сделать покупку еще дороже.
В эфире TV24 председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью и компании Arco Real Estate Айгар Шмитс рассказал, как страх возможной войны и рост цен могут повлиять на решение о покупке квартиры или дома. По его словам, у людей есть основания учитывать военные риски, однако постоянный страх перед возможным ухудшением ситуации сам по себе не должен становиться причиной бесконечно откладывать покупку.
Шмитс обратил внимание и на другой важный момент. Если в Латвии действительно наступит так называемый "час X" и недвижимость пострадает в результате военных действий, обычная страховка, скорее всего, не покроет такой ущерб.
Он привел в пример возможное повреждение недвижимости в результате удара беспилотника. В такой ситуации владелец, вероятно, не сможет рассчитывать на стандартную страховку. При этом Шмитс напомнил, что государство ранее обсуждало возможность создания механизма компенсации ущерба в подобных случаях. Однако, по мнению эксперта, для человека, который просто хочет приобрести жилье для себя, главный вопрос заключается в том, сколько он готов ждать.
"Если ты все время просто будешь бояться, что что-нибудь случится, то мы, в свою очередь, видим, что за последние восемь лет цены в новых проектах удвоились. Сколько же ты еще будешь ждать?" - сказал Шмитс.
По его словам, ожидание может оказаться невыгодным, поскольку цены на недвижимость продолжают расти. Человек, который сегодня отказывается от покупки в надежде на более благоприятный момент, через несколько лет может столкнуться с гораздо более высокой стоимостью того же жилья.
Отдельно в эфире обсудили цены на недвижимость в других странах Балтии. В качестве примера часто приводят Эстонию и Литву, где стоимость квартир в новых проектах в отдельных случаях достигает около 6000 евро за квадратный метр. По мнению эксперта, высокие цены в Эстонии могут быть связаны не только с дефицитом жилья. Существенное влияние на рынок оказывают состоятельные инвесторы, которые вкладывают в недвижимость большие суммы. Шмитс рассказал случай, который ему запомнился во время поездки к эстонским коллегам. По его словам, один богатый эстонский предприниматель после продажи части акций компании Bolt пришел в офис и предложил инвестировать около 20 млн евро в недвижимость.
По его мнению, подобные крупные инвестиции могут серьезно менять рынок. Недвижимость в таком случае перестает быть исключительно жильем для людей и превращается в инвестиционный актив. "Это для части рынка испортило саму логику недвижимости - что ты покупаешь ее для жизни. А это должна быть базовая вещь для людей. Это основа пирамиды Маслоу", - сказал Шмитс.