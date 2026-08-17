Продали 160 тысяч пар обуви, но решили уйти: в Латвии после 12 лет работы закрывается магазин Četras Zoles
Латвийская сеть обувных магазинов Četras Zoles объявила о прекращении деятельности. После 12 лет работы компания закроет свои магазины в Риге и Лиепае. За все время существования сети было продано более 160 тысяч пар обуви.
В компании признают, что решение о закрытии далось нелегко. Одной из главных причин стали серьезные проблемы, с которыми сегодня сталкивается традиционная розничная торговля в Латвии.
Среди них Četras Zoles называет нехватку работников и рост расходов на персонал, увеличение стоимости коммунальных услуг, сильную конкуренцию со стороны зарубежных интернет-магазинов, изменение покупательских привычек, а также неопределенность относительно будущего. Все это, по словам представителей компании, значительно усложняет работу малого бизнеса.
"Прошедшие 12 лет значили для нас гораздо больше, чем просто цифры. Это была возможность познакомиться с тысячами клиентов и стать частью повседневной жизни Риги и Лиепаи", - говорится в сообщении Četras Zoles.
Перед окончательным закрытием в магазинах пройдет ликвидация товаров. Она продлится до сентября 2026 года, и покупатели смогут в последний раз приобрести продукцию сети по сниженным ценам.
Компания поблагодарила клиентов, сотрудников и партнеров за доверие и поддержку на протяжении 12 лет работы.