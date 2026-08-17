Дождь, туман и до +20: прогноз погоды на вторник
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Дождь, туман и до +20: прогноз погоды на вторник

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник Латвию накроет облачная и прохладная погода: местами пройдут дожди, ночью возможен туман, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем будет много облаков, более солнечная погода ожидается в Курземе. Днем местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгале, где пройдет продолжительный дождь. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, максимальная температура днем составит от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе.

В Риге во вторник будет преимущественно пасмурно, вероятность осадков - низкая. Ночью установится безветрие, воздух остынет до +14 градусов, днем будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.

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ЛатгалеПрогноз погодыКурземе

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