Конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире в 2026 году
В Калифорнии уже в 50-й раз прошел конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире. В этом году главный титул получила ...
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ФОТО: названы самые "некрасивые" собаки в мире - смотрите галерею необычных питомцев
В Калифорнии уже в 50-й раз прошел конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире. В этом году главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу. Когда-то ее спасли в Южной Корее, а теперь она живет в США. Вместе с титулом победительницы ее хозяйка получила денежный приз в размере 5000 долларов.
Для Джинни Лу это была не первая попытка завоевать титул - в прошлом году она заняла на конкурсе второе место.
Главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу.
Второе место заняла метис чихуахуа и померанского шпица Пинки, получившая 3000 долларов. Третье место и 2000 долларов достались метису чихуахуа Отто.
Хотя название мероприятия может показаться довольно жестким, его цель вовсе не в том, чтобы высмеивать внешность животных. Конкурс подчеркивает индивидуальность необычных собак и привлекает внимание к спасению животных и их усыновлению.