В Калифорнии уже в 50-й раз прошел конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире. В этом году главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу.

Конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире в 2026 году

В Калифорнии уже в 50-й раз прошел конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире. В этом году главный титул получила ...

В мире

ФОТО: названы самые "некрасивые" собаки в мире - смотрите галерею необычных питомцев

Samanta Kārkliņa

Otkrito.lv

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В Калифорнии уже в 50-й раз прошел конкурс на самую "некрасивую" собаку в мире. В этом году главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу. Когда-то ее спасли в Южной Корее, а теперь она живет в США. Вместе с титулом победительницы ее хозяйка получила денежный приз в размере 5000 долларов.

Для Джинни Лу это была не первая попытка завоевать титул - в прошлом году она заняла на конкурсе второе место. 

Фото: AP/Scanpix
Главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу.
Главный титул получила шестилетняя мопсиха Джинни Лу.

Второе место заняла метис чихуахуа и померанского шпица Пинки, получившая 3000 долларов. Третье место и 2000 долларов достались метису чихуахуа Отто.

Хотя название мероприятия может показаться довольно жестким, его цель вовсе не в том, чтобы высмеивать внешность животных. Конкурс подчеркивает индивидуальность необычных собак и привлекает внимание к спасению животных и их усыновлению.

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