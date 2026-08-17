В Риге на несколько дней перекроют сразу четыре улицы из-за фестиваля уличного искусства

Ограничения для припаркованных автомобилей начнут действовать еще раньше. С 9:00 20 августа до 12:00 23 августа на перечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. При необходимости оставленные там автомобили переместят в другое разрешенное для парковки место.