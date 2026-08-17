В Риге на несколько дней перекроют сразу четыре улицы из-за фестиваля уличного искусства
С 20 по 23 августа на Саркандаугаве введут существенные ограничения движения в связи с проведением фестиваля уличного искусства Row Baltics 2026.
С 8:00 21 августа до 12:00 23 августа движение транспорта будет полностью закрыто на следующих участках:
- улица Загеру - от улицы Твайка до улицы Хаапсалас;
- улица Лапсту - от улицы Зиемелю до улицы Хаапсалас;
- улица Хаапсалас - от улицы Загеру до улицы Лапсту;
- улица Зиемелю - от улицы Загеру до улицы Лимбажу.
На это время двустороннее движение организуют на участке улицы Саркандаугавас от улицы Лимбажу до улицы Лапсту, а также на отдельных участках улицы Лапсту со стороны улиц Твайка и Саркандаугавас.
Ограничения для припаркованных автомобилей начнут действовать еще раньше. С 9:00 20 августа до 12:00 23 августа на перечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. При необходимости оставленные там автомобили переместят в другое разрешенное для парковки место.
На улицах установят временные дорожные знаки. При этом жителям и сотрудникам расположенных в зоне ограничений предприятий обеспечат возможность подъезда к домам и рабочим местам. Ограничения также не коснутся оперативного транспорта.
Жителей призывают заранее убрать автомобили с улиц, где появятся временные знаки, учитывать перекрытия при планировании поездок и следовать указаниям организаторов мероприятия.
Общественный транспорт продолжит курсировать в обычном режиме.
Ранее Otkrito сообщал, что 22 августа с 10:00 до 22:00 на Саркандаугаве, в квартале улиц Загеру, Хапсалас, Лапсту и Зиемелю, в четвертый раз пройдет ROW BALTICS - фестиваль уличного искусства и культуры, который объединит художников, музыкантов, представителей хип-хоп культуры и любителей городской среды.