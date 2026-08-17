Жизнь дорожает: выяснилось, сколько в среднем житель Латвии тратит за месяц
Сколько денег нужно жителю Латвии для обычной жизни? Новые данные показывают, во сколько в среднем обходятся продукты, жилье и транспорт и где расходы самые высокие.
В 2025 году средние расходы в домохозяйствах Латвии составили 619 евро в месяц на одного человека. Больше всего денег жители страны тратили на продукты питания, жилье и транспорт, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Подсчитано, что за шесть лет расходы одного жителя Латвии выросли на 196 евро, или на 46%. Однако значительную часть этого роста составляет инфляция.
Почти четверть, или 24% всех расходов в прошлом году, приходилась на продукты питания и безалкогольные напитки - в среднем 151 евро в месяц на одного человека. Еще 100 евро, или 16%, уходили на расходы, связанные с жильем, а на транспорт жители в среднем тратили 74 евро в месяц.
Расходы существенно различаются в разных частях Латвии. Больше всего тратят жители Риги - в среднем 781 евро на человека в месяц. В городах в целом этот показатель составил 657 евро, а в сельской местности - 524 евро. Среди регионов самые высокие расходы были в Рижском регионе - 750 евро, а самые низкие в Латгалии - 446 евро в месяц.
Отличается и структура расходов. В сельской местности большая доля бюджета уходит на продукты питания и транспорт - соответственно 27% и 15% всех расходов. Жители городов, в свою очередь, большую часть денег, чем люди в сельской местности, тратят на отдых, спорт и культуру, а также рестораны и услуги размещения.
Особенно заметна разница между Рижским регионом и Латгале В Латгалии продукты питания составляют почти треть, или 30%, всех расходов домохозяйств, тогда как в Рижском регионе - чуть больше пятой части. При этом жители Рижского региона значительно большую долю бюджета тратят на отдых и рестораны.
Хотя в денежном выражении расходы домохозяйств с 2019 года выросли на 46%, данные ЦСУ показывают, что в сопоставимых ценах рост составил лишь 7%.
Это означает, что большая часть увеличения расходов объясняется не существенно выросшим потреблением, а подорожанием товаров и услуг.