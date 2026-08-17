Жизнь дорожает: выяснилось, сколько в среднем житель Латвии тратит за месяц

Почти четверть, или 24% всех расходов в прошлом году, приходилась на продукты питания и безалкогольные напитки - в среднем 151 евро в месяц на одного человека. Еще 100 евро, или 16%, уходили на расходы, связанные с жильем, а на транспорт жители в среднем тратили 74 евро в месяц.