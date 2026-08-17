Профсоюз требует гарантий для сотрудников airBaltic на фоне возможных массовых увольнений

Профсоюз настаивает на необходимости подписать соглашение с четко определенными гарантиями и комплексом социальных мер, чтобы не повторился опыт пандемии Covid-19 2020 года, когда гарантии при индивидуальном увольнении предлагались работникам только в том случае, если они подписывали соглашение о прекращении трудовых отношений. Также восстановление уволенных работников на работе происходило не в соответствии с условиями соглашения, а использовалось как новый процесс отбора, а те сотрудники, которые были нежелательны для руководства, не восстанавливались на работе.