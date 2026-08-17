1015 новых рабочих мест за год: Латвия обошла Литву и Эстонию по новому важному показателю
Латвия неожиданно показала себя лидером среди стран Балтии по одному из важных показателей - количеству новых рабочих мест, созданных благодаря иностранным инвестициям.
Начатые в Латвии в 2025 году проекты иностранных инвестиций создали 1015 новых рабочих мест, или 46% от всех рабочих мест, созданных такими проектами в странах Балтии. Это самый высокий показатель в Балтии, свидетельствуют результаты исследования международной компании профессиональных услуг Ernst & Young (EY) European Attractiveness Survey 2026.
Всего в прошлом году в Латвии было начато 28 новых проектов иностранных инвестиций. В Литве реализовано 30 проектов, создавших 887 рабочих мест, а в Эстонии - семь проектов с 306 новыми рабочими местами. В общей сложности в странах Балтии было начато 65 проектов, создавших 2208 новых рабочих мест.
Таким образом, на Латвию пришлось 43% всех новых проектов иностранных инвестиций в Балтии, учтенных EY, но они создали 46% новых рабочих мест, появившихся благодаря этим проектам.
По оценке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), результаты исследования подтверждают способность Латвии конкурировать за инвестиционные проекты, способные существенно влиять на занятость. Одновременно они указывают на условия, которые Латвии необходимо укреплять, чтобы привлекать еще более крупные и технологически сложные проекты.
"Исследование EY дает независимую международную оценку конкурентоспособности Латвии в привлечении инвестиций. Особенно важно, что проекты, начатые в Латвии, создали почти половину всех новых рабочих мест благодаря иностранным инвестиционным проектам в странах Балтии. Это подтверждает, что Латвия способна привлекать проекты, которые существенно влияют на занятость. Следующая задача - увеличить экономическую отдачу от этих проектов, привлекая все больше технологически емких инвестиций, которые создают хорошо оплачиваемые рабочие места, способствуют экспорту и вовлекают латвийские компании в международные цепочки поставок", - подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.
Согласно исследованию EY, Латвия занимает седьмое место в Европе по количеству проектов иностранных инвестиций на душу населения и восьмое место - по числу созданных этими проектами рабочих мест на душу населения.
Инвесторы позитивно оценивают потенциал роста стран Балтии
Несмотря на более осторожную инвестиционную среду в Европе, инвесторы сохраняют позитивный взгляд на среднесрочные перспективы развития стран Балтии. В общей сложности 69% опрошенных прогнозируют, что привлекательность стран Балтии для инвестиций в течение следующих трех лет вырастет.
Исследование также показывает, какие факторы инвесторы учитывают при оценке Латвии как потенциального места для вложений. Налоговую конкурентоспособность важным фактором считают 34% инвесторов, стоимость энергии - 26%, а политическую стабильность и макроэкономические условия - 24%.
Одновременно геополитическую ситуацию в качестве существенного риска называют 42% инвесторов, рост затрат на ведение бизнеса - 28%, а нехватку необходимых специалистов - 26%. По оценке LIAA, эти результаты указывают на необходимость повышать конкурентоспособность энергетики, доступность квалифицированных кадров и предсказуемость деловой среды.
Быстрее всего растут инвестиции в искусственный интеллект и оборону
Общая инвестиционная ситуация в Европе в 2025 году стала более осторожной. EY зарегистрировала в 47 европейских странах 5026 новых проектов иностранных инвестиций - на 7% меньше, чем в 2024 году.
При этом инвестиционная активность в стратегически важных технологических отраслях резко выросла. Количество связанных с искусственным интеллектом проектов иностранных инвестиций в Европе за год увеличилось на 96%, а в оборонной отрасли - на 84%. Проекты, связанные с обороной, создали почти 7000 новых рабочих мест.
Эти тенденции соответствуют приоритетам Латвии в привлечении инвестиций. LIAA особенно активно работает с инвестиционными проектами в сфере биоэкономики, интеллектуальной энергетики, цифровых технологий, умных материалов и фотоники, биомедицины, а также оборонных технологий и технологий двойного назначения.
"В то время как инвестиционная активность в Европе снижается, результат Латвии выделяется не только на фоне стран Балтии, но и на европейском уровне. Уже второй год подряд Латвия является лидером Балтии по количеству рабочих мест, созданных благодаря проектам иностранных инвестиций, что подтверждает способность страны превращать инвестиции в реальный экономический вклад. Следующая задача для Латвии и всего региона Балтии - закрепить это преимущество, обеспечив инвесторам предсказуемую деловую среду и способность быстро превращать инвестиционные планы в реальные проекты. Одновременно все большее значение будут иметь инвестиции в навыки, технологическую и инфраструктуру искусственного интеллекта, а также в такие отрасли, как оборона, энергетика и цифровые технологии", - отмечает партнер EY в странах Балтии Гунтарс Кролс.