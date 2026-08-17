1015 новых рабочих мест за год: Латвия обошла Литву и Эстонию по новому важному показателю

"В то время как инвестиционная активность в Европе снижается, результат Латвии выделяется не только на фоне стран Балтии, но и на европейском уровне. Уже второй год подряд Латвия является лидером Балтии по количеству рабочих мест, созданных благодаря проектам иностранных инвестиций, что подтверждает способность страны превращать инвестиции в реальный экономический вклад. Следующая задача для Латвии и всего региона Балтии - закрепить это преимущество, обеспечив инвесторам предсказуемую деловую среду и способность быстро превращать инвестиционные планы в реальные проекты. Одновременно все большее значение будут иметь инвестиции в навыки, технологическую и инфраструктуру искусственного интеллекта, а также в такие отрасли, как оборона, энергетика и цифровые технологии", - отмечает партнер EY в странах Балтии Гунтарс Кролс.