Maxima объявила об отзыве чипсов со вкусом пиццы (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 13:35
Maxima срочно отзывает один вид чипсов: покупателей просят вернуть их в магазин
Торговая сеть Maxima сообщила об отзыве овсяных чипсов NASHCHI со вкусом пиццы из-за несоответствия товара требованиям качества. Покупателей, которые приобрели этот продукт, просят вернуть его в любой магазин Maxima в Латвии.
Речь идет об овсяных чипсах NASHCHI со вкусом пиццы в упаковках по 60 граммов. Отзыв касается продукции со следующими данными:
- название: Auzu čipsi NASHCHI ar picas garšu 60g;
- штрихкод EAN: 4751022365528;
- SAP: 1373585;
- сроки годности/номера партий: 8 апреля 2027 года и 30 апреля 2027 года.
Вернуть товар можно в любой магазин Maxima до 14 сентября 2026 года. Для возврата денег необходимо предъявить чек, подтверждающий покупку.
В компании уточняют, что причиной отзыва стало несоответствие продукции требованиям качества.
При возникновении вопросов покупатели могут обратиться в информационный центр магазина или к ответственному сотруднику, а также позвонить на бесплатную информационную линию Maxima по номеру 80002020.