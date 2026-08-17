Премьер Кулбергс изменил мнение и готов спасать airBaltic от банкротства при помощи очередного кредита?

Упомянутые airBaltic цифры - это лишь пожелания. Переговоры с заинтересованными сторонами о временном финансировании пока продолжаются, и нет никаких признаков того, что они будут успешными. Разочаровывает тот факт, что ценные бумаги airBaltic не пользуются спросом - цена существующих облигаций на рынке снизилась на 80% с начала года. "Если бы мы не были убеждены в возможности этого, мы бы не обращались с таким предложением ни к финансовым рынкам, где планируем получить финансирование, ни к акционерам и другим заинтересованным сторонам с подобным бизнес-планом", - сказал председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.