Премьер Кулбергс изменил мнение и готов спасать airBaltic от банкротства при помощи очередного кредита?
Премьер-министр Андрис Кулбергс и его "Объединенный список" еще несколько месяцев назад были против предоставления авиакомпании государственного кредита, а теперь в интервью программе "De facto" премьер заявил, что банкротство было бы худшим вариантом, и это последний шанс спасти airBaltic.
На понедельник запланирована встреча кредиторов национальной авиакомпании airBaltic, которая во многом определит дальнейший курс компании. airBaltic хочет договориться о невыплате двух последовательных процентных платежей и их добавлении к основной сумме долга. Первый платеж в размере почти 14 миллионов евро должен был быть произведен в прошлую пятницу, сообщает Lsm.lv.
Компании необходимо не только выполнить требования существующих кредиторов, но и получить дополнительный кредит в размере 225 миллионов евро в качестве временного финансирования. Это следует из заявления airBaltic во вторник о своем бизнес-плане. Авиакомпании также необходим новый акционерный капитал в размере 100 миллионов евро. В рамках финансовой реструктуризации планируется конвертировать часть существующих облигаций компании в акции.
"Финансовая реструктуризация состоит из двух основных компонентов. Первый - это повышение прибыльности. airBaltic должна стать прибыльной в долгосрочной перспективе, иначе она не будет привлекательным объектом для инвестиций. За этим следует укрепление баланса. В настоящее время одним из наших приоритетов является привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро", - заявил исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден на прошлой неделе.
Упомянутые airBaltic цифры - это лишь пожелания. Переговоры с заинтересованными сторонами о временном финансировании пока продолжаются, и нет никаких признаков того, что они будут успешными. Разочаровывает тот факт, что ценные бумаги airBaltic не пользуются спросом - цена существующих облигаций на рынке снизилась на 80% с начала года. "Если бы мы не были убеждены в возможности этого, мы бы не обращались с таким предложением ни к финансовым рынкам, где планируем получить финансирование, ни к акционерам и другим заинтересованным сторонам с подобным бизнес-планом", - сказал председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.