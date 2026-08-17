ФОТО: в Domina Shopping обновили одну из самых популярных кофеен

После реконструкции меню осталось привычным для сети: посетителям предлагают кофейные напитки из экологически выращенных кофейных зерен, а также киши, выпечку, салаты, торты и десерты собственного производства. В компании отмечают, что при их приготовлении не используется пальмовое масло.