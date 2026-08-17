ФОТО: в Domina Shopping обновили одну из самых популярных кофеен
После масштабной реконструкции в торговом центре Domina Shopping вновь открылась обновленная кофейня Caffeine - сети, которую компания называет крупнейшей специализированной сетью кофеен в странах Балтии. Пространство полностью переосмыслили, чтобы оно подходило как для тех, кто забегает за кофе навынос, так и для посетителей, которые остаются работать, встречаться с друзьями или просто отдыхать.
Общая площадь кофейни составляет 111 квадратных метров, из которых 86 квадратных метров занимает зона для посетителей. Во время реконструкции особое внимание уделили планировке, чтобы сделать пространство более функциональным и спокойным и предусмотреть разные сценарии посещения.
В новом интерьере использованы теплые оттенки и продуманное освещение. Пространство дополнили деревянными полками с книгами, декоративной зеленью и другими деталями, а также неоновыми акцентами.
После реконструкции меню осталось привычным для сети: посетителям предлагают кофейные напитки из экологически выращенных кофейных зерен, а также киши, выпечку, салаты, торты и десерты собственного производства. В компании отмечают, что при их приготовлении не используется пальмовое масло.
Обновленный Caffeine уже открыт для посетителей в Domina Shopping - справа от входа C, напротив Bao и Narvesen.