Неужели из-за борщевика можно попасть в тюрьму? Латвийцев тревожат новые нормы

Представим несколько соседних территорий, на которых борщевик существует уже много лет. Он распространяется сразу с нескольких направлений, а определить первоначальный источник практически невозможно. При этом один владелец активно борется с растением, другой делает это время от времени, а третья территория вообще заброшена. Кого в таком случае считать ответственным за распространение?