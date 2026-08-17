Министр обороны: сбитый в пятницу дрон прилетел к нам из Беларуси
В пятницу беспилотник залетел на территорию Латвии со стороны Беларуси. Об этом в эфире Латвийского телевидения сообщил министр обороны Райвис Мелнис. При этом окончательно установить страну происхождения дрона пока не удалось.
По словам Райвиса Мелниса, специалисты продолжают выяснять обстоятельства его появления в воздушном пространстве Латвии.
Мелнис подчеркнул, что беспилотники, которые будут залетать на территорию страны и представлять угрозу, будут сбиваться. "Если дроны будут входить в наше воздушное пространство, их будут сбивать", - заявил министр.
Инцидент произошел рано утром в пятницу в районе озера Божева в Балвском крае, примерно в пяти километрах от центра Ругайи. Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, был уничтожен истребителями союзников.
По словам руководителя Ругайского объединения Балвского краевого самоуправления Сандры Каптейне, дрон упал в лесистой местности. Никто из жителей не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано.
На месте происшествия работали оперативные службы, которые выясняли обстоятельства инцидента и осматривали место падения беспилотника.
Ранее сообщалось, что, согласно имеющейся на тот момент информации, попадание дрона в воздушное пространство Латвии могло быть связано с воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. Решение сбить беспилотник было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, ранее пояснял Мелнис.