Планируете зимний отпуск? На популярном у латвийцев направлении вводят новые правила проверки чемоданов
С 16 октября в аэропортах Таиланда изменятся правила проверки багажа. Сотрудники служб безопасности получат право открывать зарегистрированный багаж без присутствия пассажира, если во время проверки возникнут основания полагать, что в нем могут находиться запрещенные или опасные предметы. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).
Изменения коснутся багажа, который пассажиры сдают перед посадкой в самолет. Если во время сканирования или проверки специалисты заметят признаки возможного наличия в багаже незаконных, запрещенных к перевозке или потенциально опасных предметов, они смогут самостоятельно открыть чемодан без присутствия его владельца.
Процесс открытия чемодана и дальнейшей проверки будет записываться на видео. После завершения проверки в багаж поместят специальное уведомление, информирующее пассажира о том, что чемодан был открыт. Обнаруженные запрещенные предметы могут быть конфискованы в соответствии с действующими правилами и законодательством.
При этом новые требования не означают, что сотрудники аэропортов будут открывать все чемоданы без исключения. Дополнительная проверка будет проводиться только в тех случаях, когда для этого будут соответствующие основания, сообщает TAT News.
CAAT рекомендует пассажирам использовать замки, соответствующие международным стандартам, например TSA Lock. Такие замки можно открыть специальным универсальным ключом, не повреждая багаж.
Также путешественникам рекомендуют не класть в сдаваемый багаж ценные или хрупкие вещи, документы и предметы, которые могут понадобиться во время поездки.
Новые правила вступят в силу 16 октября 2026 года. О предстоящих изменениях CAAT впервые сообщило еще в феврале, а в июне ведомство опубликовало дополнительные рекомендации для пассажиров.