Русский язык в латвийском кино хотят обязать дублировать на латышский - отрасль назвала идею абсурдной

Например, в фильме "Лимузин цвета белой ночи" известные фразы тети Мирты на русском языке являются неотъемлемой частью ее образа и атмосферы картины. Предлагаемое регулирование означало бы, что при показе фильма по телевидению эти фразы пришлось бы озвучивать или дублировать на латышский язык. Это не сделало бы фильм более латышским. Но изменило бы сам фильм.