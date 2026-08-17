35 лет фактической независимости - в Латвии готовятся к памятным мероприятиям
21 августа Латвия отметит 35-летие полного восстановления государственной независимости. В этот день у памятника Свободы пройдет церемония возложения цветов, Сейм соберется на торжественное заседание, а в Рижском замке вручат Государственную премию.
21 августа - в день, когда 35 лет назад была полностью восстановлена независимость Латвии, - Сейм соберется на торжественное заседание. Оно начнется в 12:00.
На заседании выступят председатель Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Андрис Кулбергс. На торжественное заседание приглашены депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости, президент Латвии, а также представители иностранного дипломатического корпуса.
Все желающие смогут следить за заседанием в прямом эфире на сайте Сейма, в аккаунтах парламента в Facebook и YouTube, а также на Латвийском телевидении.
Перед торжественным заседанием депутаты примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Председатель Сейма также примет участие в Рижском замке в торжественной церемонии вручения Государственной премии, учрежденной в честь 21 августа.
В здании Сейма в этот день можно будет увидеть оригинал конституционного закона "О государственном статусе Латвийской Республики", а также фотовыставку "Голосование, изменившее историю", посвященную событиям восстановления независимости.
21 августа 1991 года Верховный совет Латвийской Республики принял конституционный закон "О государственном статусе Латвийской Республики". Таким образом был отменен переходный период и завершено фактическое восстановление независимости.
Депутаты Верховного совета приняли этот закон, несмотря на грохот бронетехники оккупационных сил на Домской площади и армейский вертолет, круживший над зданием парламента.
21 августа стало датой, которая принесла Латвии фактическую независимость, положила начало реальному восстановлению государственной независимости, восстановила действие Сатверсме и отделила правовое пространство Латвии от СССР.
Программа мероприятий
- 11:00 - торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.
- 12:00 - торжественное заседание Сейма в зале заседаний парламента на улице Екаба, 11.
- 14:00 - церемония вручения Государственной премии в Рижском замке.