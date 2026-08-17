100 аварий и две смерти - воскресенье на дорогах Латвии выдалось неспокойным
За минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировали 100 дорожно-транспортных происшествий. Среди самых тяжелых ДТП - смертельная авария с мотоциклистом и столкновение четырех автомобилей на Вентспилсском шоссе.
Смертельные ДТП произошли в Земгале и Рижском регионе. Одно из них случилось в волости Земите Тукумского края. По предварительной информации полиции, мужчина 1986 года рождения ехал на мотоцикле Yamaha по дороге местного значения, не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклист погиб на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии.
В тот же день в Скайсткалне Баусского края произошла авария с другим мотоциклистом, также 1986 года рождения. Мужчина не справился с управлением мотоцикла Honda и упал. Его доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия полиция начала уголовный процесс.
Одним из самых тяжелых ДТП стала авария на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса. В столкновении участвовали грузовик и три легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, один из них скончался. Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, еще двое от госпитализации отказались. На месте происшествия работали пять бригад Службы неотложной медицинской помощи, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических ситуациях.
Спасателям Государственной пожарно-спасательной службы пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы освободить одного человека из разбитого автомобиля и передать его медикам. Также спасатели отключили аккумуляторы поврежденных машин. Во время работы на месте аварии пострадал и один спасатель. После осмотра медиками он продолжил работу.
За сутки полиция также приняла 440 решений по административным нарушениям в сфере дорожного движения. В 213 случаях речь шла о превышении скорости, еще два нарушения были связаны с агрессивным вождением.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два дела об административных нарушениях и пять уголовных процессов. Еще одно уголовное дело возбуждено по подозрению в управлении автомобилем под воздействием наркотических веществ.