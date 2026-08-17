100 аварий и две смерти - воскресенье на дорогах Латвии выдалось неспокойным

Одним из самых тяжелых ДТП стала авария на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса. В столкновении участвовали грузовик и три легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, один из них скончался. Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, еще двое от госпитализации отказались. На месте происшествия работали пять бригад Службы неотложной медицинской помощи, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических ситуациях.