В Латвии активизировались мошенники - под ударом клиенты Swedbank и пользователи CSDD
В Латвии жителей предупреждают сразу о двух мошеннических схемах - злоумышленники рассылают поддельные письма от имени Swedbank и создают фальшивые страницы CSDD.
В начале рабочей недели клиенты Swedbank начали получать целевые мошеннические письма. В электронных сообщениях людей призывают обновить свои банковские данные. Swedbank такие письма не рассылал. Если ввести данные по указанной в письме ссылке, они попадут в руки мошенников.
Если данные уже были раскрыты, клиентов призывают незамедлительно связаться с консультационным центром банка по телефону 67444444.
В Swedbank напоминают, что для обновления клиентских данных банк использует интернет-банк. В таких случаях клиенту предлагают не переходить по ссылкам из электронных писем, а самостоятельно открыть интернет-банк, авторизоваться и обновить необходимую информацию.
Клиентам также рекомендуют обращать внимание на детали мошеннических писем, которые могут выдать обман. В данном случае сообщения рассылаются с адреса noreply@setshape.com, который никак не связан с банком. При этом злоумышленники могут использовать и другие адреса.
В письме получателей призывают перейти по ссылке "Pievienoties", которая ведет на мошенническую страницу, предназначенную для получения персональных данных. Swedbank призывает не переходить по подобным ссылкам и для связи с банком использовать только интернет-банк.
В последние недели мошенники также поддерживали поддельные страницы CSDD. Учитывая, что недавно предприятие подверглось кибератаке, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к историческим платежным данным, жителей призывают особенно критично относиться к любым запросам, которые в ближайшее время могут поступать якобы от имени CSDD.
Жителям рекомендуют проявлять повышенную осторожность и пользоваться только официальным сайтом CSDD.