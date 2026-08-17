Делайте покупки как обычно и экономьте 116 евро в магазинах «Lidl»

Также начиная с этой недели покупатели «Lidl» могут участвовать в лотерее с главным призом в 5000 евро на путешествие своей мечты. В ходе лотереи каждую неделю будут разыгрываться десять подарочных карт «Lidl» номиналом 100 евро. Чтобы участвовать, с 17 августа по 13 сентября необходимо совершить покупку в любом магазине «Lidl» в Латвии и отсканировать приложение «Lidl Plus» на кассе. Разрешение на проведение лотереи № 9106. Больше информации: www.lidl.lv/loterija.