Делайте покупки как обычно и экономьте 116 евро в магазинах «Lidl»
Сеть розничной торговли «Lidl» продолжает долгосрочную инициативу по постепенному снижению регулярных цен в различных категориях товаров. Результаты этого снижения уже ощущают покупатели - с 1 декабря 2025 года «Lidl» снизил регулярные цены на несколько сотен товаров, постепенно предлагая сниженные цены на все более широкий ассортимент. В настоящее время выборочная корзина товаров по сравнению с ценами 1 декабря прошлого года стала на 116 евро дешевле. При этом снижение цен не прекращается - на этой неделе снижены регулярные цены на ряд популярных шоколадных и макаронных изделий, и отдельные товары стали даже на 29% дешевле.
«Мы выполняем свои обещания перед клиентами и продолжаем целенаправленно работать над тем, чтобы качественные товары были доступны нашим клиентам по максимально низкой цене. «Lidl» давно доказал, что может быть двигателем рынка, создавая новый подход, в котором выгода и качество идут рука об руку»,- говорит руководитель отдела коммуникаций «Lidl Latvija» Зане Нельке.
В дальнейшем по более низким регулярным ценам будут продаваться несколько видов шоколада частной марки «Lidl» «Fin Carré» , в том числе белый и молочный шоколад, темный шоколад, а также молочный шоколад с фундуком, миндалем, орехами и изюмом. Снижена также цена шоколадного яйца «Mister Choc» с игрушкой, листов для лазаньи «Combino» и нескольких видов макаронных изделий - «Penne Rigate», «Cornetti Rigati», «Spaghetti» и «Conchiglie».
Кроме того, весь шоколад «Fin Carré», на который распространяется снижение цен, имеет маркировку «Fairtrade», подтверждающую, что какао в его составе было получено в соответствии с принципами справедливой торговли, социальными и экологическими требованиями. Маркировку «Fairtrade» можно найти на упаковке продукта.
Также начиная с этой недели покупатели «Lidl» могут участвовать в лотерее с главным призом в 5000 евро на путешествие своей мечты. В ходе лотереи каждую неделю будут разыгрываться десять подарочных карт «Lidl» номиналом 100 евро. Чтобы участвовать, с 17 августа по 13 сентября необходимо совершить покупку в любом магазине «Lidl» в Латвии и отсканировать приложение «Lidl Plus» на кассе. Разрешение на проведение лотереи № 9106. Больше информации: www.lidl.lv/loterija.
Снижение регулярных цен дополняет постоянную политику низких цен «Lidl», что подтверждает последнее сравнение цен, проведенное компанией по исследованиям рынка «SeeNext» - корзина из 28 продуктов повседневного спроса стоила меньше всего именно в магазинах «Lidl».
Ранее сообщалось, что «Lidl» значительно снизил цены на ряд категорий товаров, включая мясные продукты, замороженные продукты, молочные продукты, хлеб, фрукты и овощи, мороженое, а также различные товары длительного хранения и товары для дома. Снижение цен является частью стратегии предприятия по обеспечению клиентов высококачественными товарами по максимально низким ценам в долгосрочной перспективе.