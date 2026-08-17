В Латвии изменили правила контроля за состоянием домов - теперь их осмотр будет проводится реже

Согласно разъяснению LV portāls, точно определить возможную финансовую экономию нельзя. Стоимость одного визуального осмотра ориентировочно составляет 20-60 евро, однако в эту сумму могут входить также техническое обслуживание или небольшой ремонт. Поэтому напрямую пересчитать этот диапазон в экономию для одной квартиры невозможно. Влияние на бюджет конкретного дома будет зависеть от договора на управление и порядка учета расходов.