"Вместе с Украиной": в Латвии стартовала акция помощи украинским военным

"Россия лишила жизни сотни тысяч людей. Еще больше людей получили ранения. Это болезненная несправедливость, и мы должны помогать Украине, потому что сегодня украинцы борются не только за свободу своей страны, но и за безопасность всех нас, за безопасную Европу и Латвию", - заявила Кренберга.