"Вместе с Украиной": в Латвии стартовала акция помощи украинским военным
В Латвии начался сбор средств на комплексную реабилитацию украинских военных, переживших боевые действия и получивших физические и психологические травмы. Организаторы призывают жителей поддержать тех, кто защищает Украину и Европу.
В Латвии стартовала благотворительная акция "Мыслями и делами вместе с Украиной!", приуроченная ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Сбор средств организовали Латвийское общественное медиа (LSM) совместно с благотворительной организацией Ziedot.lv. Акция продлится до 13 сентября.
Собранные деньги направят на комплексную реабилитацию украинских военнослужащих, вернувшихся с фронта. Речь идет не только о медицинской помощи, но и о психологической поддержке, необходимой для восстановления после пережитых боевых действий.
Послом нынешней благотворительной кампании стала журналист LSM Одита Кренберга, которая неоднократно рассказывала о событиях на фронте в Украине. По ее словам, во время работы она сама столкнулась с тем, что означают ужасы войны.
"Россия лишила жизни сотни тысяч людей. Еще больше людей получили ранения. Это болезненная несправедливость, и мы должны помогать Украине, потому что сегодня украинцы борются не только за свободу своей страны, но и за безопасность всех нас, за безопасную Европу и Латвию", - заявила Кренберга.
В LSM отмечают, что после возвращения с фронта украинским военным зачастую требуется длительная реабилитация. Пережитое оставляет не только физические травмы, но и тяжелые психологические последствия, поэтому людям необходима помощь в восстановлении и возвращении к обычной жизни.
Глава Ziedot.lv Рута Диманта подчеркнула, что последствия войны невозможно свести только к физическим ранениям. "Военные травмы - это не только физическая боль, но и боль от потерь, бессилия и несправедливости. Украинским военным приходится жить со смертью своих товарищей, физическими увечьями и душевными травмами", - сказала Диманта. По ее словам, невозможно стереть пережитую боль, однако можно помочь людям получить необходимую реабилитацию и возможность продолжать жить после войны.
Пожертвовать средства можно на портале Ziedot.lv или по телефону 90204113. Стоимость одного звонка составляет 5 евро.
Организаторы подчеркивают, что все собранные в рамках акции средства будут полностью направлены на заявленную цель - реабилитацию украинских военных. Распределением пожертвований будут заниматься LSM, "Ziedot.lv" и посольство Украины в Латвии.