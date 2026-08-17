Кому в Сейме платят больше всех: спикер заработала в июле почти 7,7 тысячи евро

Среди депутатов Сейма самую большую зарплату в июле 2026 года получила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК), которой было выплачено 7645,85 евро. Второе по величине вознаграждение в июле было у Яниса Грасбергса (Национальное объединение), который получил 5636,76 евро, а на третьем месте находится Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), чья зарплата достигла 5381,24 евро.