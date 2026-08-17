Кому в Сейме платят больше всех: спикер заработала в июле почти 7,7 тысячи евро
Хотя базовая зарплата депутата Сейма составляет 4330 евро до налогов, в июле некоторые народные избранники заработали почти вдвое больше.
Среди депутатов Сейма самую большую зарплату в июле 2026 года получила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК), которой было выплачено 7645,85 евро. Второе по величине вознаграждение в июле было у Яниса Грасбергса (Национальное объединение), который получил 5636,76 евро, а на третьем месте находится Антонина Ненашева ("Прогрессивные"), чья зарплата достигла 5381,24 евро.
Среди самых высокооплачиваемых депутатов были также Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) с 5280,30 евро, Линда Матисоне ("Объединенный список", ОС) с 5216,55 евро и Артур Бутанс (Национальное объединение), получивший 5216,79 евро.
Более 5000 евро в июле заработали также Аугуст Бригманис (СЗК) - 5145,42 евро, Айва Виксна (ОС) - 5089,29 евро и Янис Вуцанс (СЗК), чье вознаграждение составило 5017,92 евро.
В зарплате в 5000 евро приблизились Андрей Юдин ("Новое Единство") с 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") и Агнесе Краста ("Новое Единство"), каждой из которых было выплачено по 4948,80 евро.
Более 4800 евро в июле получили также Гунарс Кутрис (СЗК) с 4850,93 евро, Раймонд Бергманис (ОС) с 4823,67 евро и Юрис Вилюмс (ОС) с 4804,49 евро. Столько же, 4804,49 евро, было выплачено и Чеславу Батне (ОС).
Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из средств государственного бюджета. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за должности в президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов.