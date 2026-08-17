Голливудская актриса и экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери умерла за несколько дней до 37-летия
Американская актриса Хайден Панеттьери, прославившаяся ролью неуязвимой чирлидерши в сериале "Герои", умерла в возрасте 36 лет - всего за несколько дней до своего 37-летия.
Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", скончалась в возрасте 36 лет. О ее смерти сообщил отец актрисы Скип Панеттьери, а представители семьи подтвердили информацию американским СМИ. Панеттьери должна была отметить 37-летие 21 августа.
По данным СМИ, актриса находилась в Южной Каролине. Обстоятельства ее смерти пока выясняются, а официальная причина смерти не сообщается. Правоохранительные органы проводят проверку.
Хайден Панеттьери читает книгу на улице
Хайден Панеттьери начала сниматься еще ребенком. Первые роли она получила в телевизионных проектах, а затем стала известна благодаря озвучке и работе в кино. Среди ее ранних заметных работ - фильм "Вспоминая Титанов" с Дензелом Вашингтоном и мультфильм Pixar "Приключения Флика".
Мировая известность пришла к актрисе в 2006 году после премьеры сериала "Герои". Она сыграла Клэр Беннет - школьницу-чирлидершу, способную восстанавливаться после смертельных травм. Персонаж стал одним из самых узнаваемых в сериале, а сама Панеттьери получила несколько наград Teen Choice Awards.
Следующим большим успехом стал сериал "Нэшвилл", где актриса сыграла певицу Джульетту Барнс. Роль принесла ей две номинации на "Золотой глобус" и позволила проявить не только актерские, но и вокальные способности. Ее песни из сериала попадали в американские музыкальные чарты.
Панеттьери также появилась в нескольких фильмах франшизы "Крик". Одной из ее последних работ стала роль в психологическом триллере "Sleepwalker", вышедшем в 2026 году.
Последние годы жизни актрисы были связаны не только с карьерой, но и с серьезными личными испытаниями. Панеттьери открыто рассказывала о депрессии, алкогольной зависимости и проблемах с лекарственными препаратами. Особенно тяжелым для нее стал период после рождения дочери Кайи в 2014 году.
В 2018 году Панеттьери передала отцу девочки, украинскому боксеру Владимиру Кличко, полную опеку над дочерью. Позже актриса объясняла, что в тот момент считала это наиболее правильным решением для Кайи, поскольку сама не могла обеспечить ей необходимый уход. При этом она продолжала поддерживать связь с дочерью.
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с новорожденной дочерью в 2015 году
В мае 2026 года Панеттьери выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning", в которых подробно рассказала о детской славе, послеродовой депрессии, зависимости, материнстве и самых тяжелых периодах своей жизни. Книга вышла всего за несколько месяцев до ее смерти.
Семья попросила уважать их частную жизнь. Отец актрисы, сообщая о ее смерти, назвал дочь невероятным светом и "силой природы", которая приносила любовь и радость близким и миллионам зрителей по всему миру.
Смерть Панеттьери стала еще одной трагедией для ее семьи: ее младший брат, актер Дженсен Панеттьери, умер в 2023 году в возрасте 28 лет из-за проблем с сердцем.