Голливудская актриса и экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери умерла за несколько дней до 37-летия

Последние годы жизни актрисы были связаны не только с карьерой, но и с серьезными личными испытаниями. Панеттьери открыто рассказывала о депрессии, алкогольной зависимости и проблемах с лекарственными препаратами. Особенно тяжелым для нее стал период после рождения дочери Кайи в 2014 году.