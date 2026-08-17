Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
В понедельник во многих местах ожидается дождь
В понедельник во многих местах Латвии образуются дождевые облака, которые местами принесут сильные осадки и, возможно, грозу, прогнозируют синоптики.
Больше всего дождей будет во второй половине дня в западной и центральной части страны. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду. Когда выглянет солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.
В Риге возможны дождь и гроза, ветер в основном будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, а максимальная температура воздуха составит +21, +22 градуса.