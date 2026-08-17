В понедельник во многих местах ожидается дождь

Больше всего дождей будет во второй половине дня в западной и центральной части страны. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду. Когда выглянет солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.