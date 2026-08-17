"Зачем идти через темный туннель?" В Риге предложили вернуть наземный переход от Stockmann к вокзалу

Активисты задаются вопросом, зачем пешеходам пользоваться темным и узким подземным туннелем, если улицу можно перейти непосредственно на поверхности. В качестве примера они приводят перекресток улиц 13 Января и Прагас, где в прошлом году появился наземный переход. По словам представителей организации, новым переходом ежедневно пользуются тысячи людей, в том числе родители с детскими колясками и люди с ограниченной мобильностью. Теперь они предлагают реализовать аналогичное решение и на соседнем перекрестке.