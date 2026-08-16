Рижский автовокзал ждут большие изменения: что известно о сделке на 3,82 млн евро
Правительство этим летом разрешило продать почти половину акций Рижского международного автовокзала частной компании Rivaro Holding. Речь идет о пакете в 49,99%, который принадлежит компании Rīgas acs - дочернему предприятию Rīgas satiksme. Об этом сообщает программа TV3 "Nekā personīga".
По данным программы, правительство дало разрешение на сделку в июне этого года. Деньги от продажи акций Rīgas satiksme планирует потратить на покупку автобусов. Так как Рижский международный автовокзал относится к критической инфраструктуре, такую сделку должны были проверить службы безопасности и одобрить правительство.
По информации "Nekā personīga", деньги на покупку акций Rivaro Holding одолжил Signet Bank. Владельцы Rivaro Holding Сергей и Василий Сердюковы заложили свои доли в компании на сумму 8,8 млн евро. Как отмечает программа, эта сумма соответствует стоимости сделки и еще примерно 5 млн евро, которые новые владельцы обещали вложить в развитие автовокзала. При этом ранее сообщалось, что договор о продаже 49,99% акций был заключен 14 апреля. Цена этого пакета составила 3,82 млн евро.
По данным "Nekā personīga", Сердюковы также предлагали мелким акционерам выкупить их акции. Если это произойдет, под их контролем может оказаться около 90% Рижского международного автовокзала. В Rivaro Holding при этом отрицают, что собираются затем перепродать объединенный пакет акций.
Один из главных вопросов заключается в том, что будет с самим автовокзалом. Через него проходят в том числе междугородние автобусные маршруты, которые субсидирует государство.
В Дирекции автомобильного транспорта считают главным риском то, что частный владелец в будущем может не захотеть сохранять на этой территории именно автовокзал. В Рижской думе, однако, говорят, что просто так изменить назначение территории нельзя - для этого пришлось бы менять план развития города.
Ситуацию осложняют и работы Rail Baltica. Из-за строительства территория автовокзала уже стала меньше, при этом до сих пор нет полной ясности, когда проект будет завершен.
Кроме того, в Риге обсуждается реформа сети общественного транспорта. Один из вариантов предусматривает создание транспортных узлов на окраинах города, где пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Такой пункт уже создан в Кенгарагсе на улице Вишкю. Рассматривается возможность перенести туда конечные остановки части региональных автобусов из окрестностей Риги. В таком случае автобусы больше не будут ехать до центра, а пассажирам придется пересаживаться на городской общественный транспорт.
История приватизации Рижского автовокзала началась еще много лет назад. В 2000 году правительство Андриса Шкеле решило передать половину акций Рижской думе, а остальные предложить частным инвесторам. Тогда около четверти акций получил Сергей Сердюков, который ранее открыл на автовокзале кафе. Он стал крупнейшим частным акционером и вошел в совет предприятия.
Сейчас 25,41% акций Рижского международного автовокзала уже принадлежат Сергею Сердюкову. Еще 10,32% принадлежат компании KG tehnoloģijas, 2,75% - автобусному перевозчику Nordeka, 2,45% - компании V Investment, а оставшиеся небольшие пакеты находятся у других частных акционеров.
Rivaro Holding принадлежит Сергею и Василию Сердюковым в равных долях. Компания была зарегистрирована 5 ноября 2025 года, ее основной капитал составляет 2800 евро.
После продажи акций компанию Rīgas acs планируют ликвидировать. Rīgas satiksme владеет 100% ее капитала.
Сам Рижский международный автовокзал в 2025 году получил выручку в размере 3,886 млн евро. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла на 73,3% и достигла 474 803 евро.
Компания обслуживает не только Рижский, но и Елгавский автовокзал. В 2025 году через оба автовокзала прошло около 232 тысяч автобусных рейсов и 1,693 млн пассажиров.
Из них на Рижский автовокзал пришлось 178 тысяч рейсов и около 1,586 млн пассажиров. Количество пассажиров в Риге за год сократилось примерно на 6%.