Рижский автовокзал ждут большие изменения: что известно о сделке на 3,82 млн евро

Кроме того, в Риге обсуждается реформа сети общественного транспорта. Один из вариантов предусматривает создание транспортных узлов на окраинах города, где пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Такой пункт уже создан в Кенгарагсе на улице Вишкю. Рассматривается возможность перенести туда конечные остановки части региональных автобусов из окрестностей Риги. В таком случае автобусы больше не будут ехать до центра, а пассажирам придется пересаживаться на городской общественный транспорт.