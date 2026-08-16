Погода разворачивается в сторону осени - в Латвии станет дождливее и прохладнее

Первые дни недели будут более дождливыми - в понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на крайнем востоке Латвии, которая принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около +20 градусов, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже +10...+15 градусов.