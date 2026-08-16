Погода разворачивается в сторону осени - в Латвии станет дождливее и прохладнее
После жарких дней Латвию ждет заметная смена погоды: на следующей неделе чаще будут идти дожди, температура немного снизится, а к выходным синоптики допускают сильные и продолжительные осадки.
Вторая половина августа начнется с переменчивой погоды, и в ближайшую неделю на территории Латвии будут доминировать циклоны. Часто будет идти дождь и станет немного прохладнее, хотя температура воздуха днем на большей части страны по-прежнему будет достигать или превышать отметку +20 градусов. В конце недели возможны более интенсивные осадки.
Первые дни недели будут более дождливыми - в понедельник во многих местах, а во вторник преимущественно в Латгале облака принесут дождь. Если в понедельник местами ожидаются как сильные ливни, так и раскаты грома, то во вторник более неприятную погоду создаст зона осадков на крайнем востоке Латвии, которая принесет более продолжительный дождь. Будет дуть преимущественно слабый западный ветер, который постепенно сменит направление на северное. Температура воздуха в оба дня составит около +20 градусов, а в ночные часы во многих местах не опустится ниже +10...+15 градусов.
Середина недели в плане погоды существенно не будет отличаться, так как территория Латвии по-прежнему будет находиться под влиянием циклонов. Распределение осадков будет неравномерным, так как расположение дождевых зон будет меняться изо дня в день, и отдельные районы дождевые облака в эти дни могут и не затронуть. Существенного усиления ветра не ожидается.
Синоптики прогнозируют, что в конце недели существует высокая вероятность интенсивного и продолжительного дождя, который потенциально может начаться в ночь на субботу и продолжиться в течение дня. Ливни могут быть связаны с активным циклоном, который с юга, возможно, пересечет территорию Латвии. В связи с этим следует учитывать, что прогноз еще может измениться.