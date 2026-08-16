Трагедия на Вентспилсском шоссе: в тяжелой аварии погиб человек, еще пятеро пострадали
Тяжелая авария произошла в воскресенье днем на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса. В столкновении грузовика и нескольких легковых автомобилей пострадали шесть человек, одного из них медикам спасти не удалось.
Медики на месте аварии боролись за жизнь одного из пострадавших, однако спасти его не удалось. Трое пострадавших с травмами различного характера и степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще двое отказались от госпитализации.
На месте происшествия работали пять бригад скорой, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических случаях.
На месте происшествия работала также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Как сообщили агентству LETA в VUGD, в ДТП участвовали грузовой автомобиль и три легковые машины.
Помощь спасателей потребовалась, чтобы с помощью гидравлических инструментов освободить одного человека из попавшего в аварию автомобиля. После этого пострадавшего передали медикам. У легковых автомобилей спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов.
Во время работы на месте ДТП пострадал также один спасатель. После осмотра медиками он продолжил работу.