Трагедия на Вентспилсском шоссе: в тяжелой аварии погиб человек, еще пятеро пострадали
Фото: LETA
На Вентспилсском шоссе возле Страупциемса произошла тяжелая авария, в которой пострадали люди.
Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 20:48

Трагедия на Вентспилсском шоссе: в тяжелой аварии погиб человек, еще пятеро пострадали

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Тяжелая авария произошла в воскресенье днем на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса. В столкновении грузовика и нескольких легковых автомобилей пострадали шесть человек, одного из них медикам спасти не удалось.

Медики на месте аварии боролись за жизнь одного из пострадавших, однако спасти его не удалось. Трое пострадавших с травмами различного характера и степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще двое отказались от госпитализации.

На месте происшествия работали пять бригад скорой, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических случаях.

На месте происшествия работала также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Как сообщили агентству LETA в VUGD, в ДТП участвовали грузовой автомобиль и три легковые машины.

Фото: LETA

Помощь спасателей потребовалась, чтобы с помощью гидравлических инструментов освободить одного человека из попавшего в аварию автомобиля. После этого пострадавшего передали медикам. У легковых автомобилей спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов.

Во время работы на месте ДТП пострадал также один спасатель. После осмотра медиками он продолжил работу.

Фото: LETA

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