Световое шоу в честь 825-летия Риги
Салюты возвращаются в Ригу? В столице объяснили, что произошло на праздновании 825-летия города
Фейерверк на 825-летии Риги вызвал споры: городские власти уверяют, что классические салюты не вернутся, хотя элементы пиротехники снова появились на официальном празднике.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ночь с 15 на 16 августа Рига отметила свой 825-й день рождения одним из самых зрелищных событий последних лет. Тысячи людей заполнили набережную Даугавы и другие точки, откуда открывался вид на реку. Кульминацией праздника стало масштабное шоу на воде с лазерами, фонтанами, видеопроекциями и фейерверком.
Советник мэра Риги Виестурса Клейнбергса Летиция Лива Лукьянска указала, что это был не классический большой салют, какие бывали раньше. В световом шоу использовались лазеры, прожекторы, фонтаны, дымовые машины, а также сценическая пиротехника.
Использовалась пиротехника, которая не взлетала высоко в небо и не создавала такого шума, как обычные салюты, а вместе с лазерами и другими световыми эффектами помогала заполнить широкое пространство над Даугавой. Классические салюты город не использует и не будет использовать в будущем, сказала Лукьянска.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также заявил, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно. "Очень хорошо, что элемент фейерверка возвращается на официальные городские мероприятия, особенно в столь значимый для города 825-й день рождения", - сказал вице-мэр.
Ратниекс сказал, что 825-й день рождения - это важное и заслуживающее внимания событие. "В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили", - сказал Ратниекс. Он поблагодарил организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов.