Салюты возвращаются в Ригу? В столице объяснили, что произошло на праздновании 825-летия города

Ратниекс сказал, что 825-й день рождения - это важное и заслуживающее внимания событие. "В любом случае, рижанам и гостям, которые были на празднике на набережной, это шоу фейерверков очень понравилось, и они его высоко оценили", - сказал Ратниекс. Он поблагодарил организаторов мероприятия и оценил вложенный труд организаторов и артистов.