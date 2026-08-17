К жителям Лудзы обратились с особым призывом по причине нехорошего поведения отдельных граждан
"Городские насаждения и цветочные клумбы создаются с целью сделать нашу окружающую среду более привлекательной, ухоженной и порадовать каждого жителя Лудзы", - сообщает самоуправление.
К сожалению, в последнее время в публично доступных местах города Лудза зафиксированы случаи, когда отдельные жители самовольно срывают цветы и тем самым портят городские насаждения.
"Создание и уход за каждой клумбой требуют кропотливого труда садовников и специалистов по благоустройству, а также средств из муниципального бюджета. Публичные насаждения предназначены для радости всех жителей, и из‑за одного самовольно сорванного цветка нарушается внешний вид всей композиции", - напоминает самоуправление.
Муниципальная полиция Лудзасского края информирует, что на основании полученной информации в настоящее время проводится проверка видеозаписей. По выявленным правонарушениям в отношении совершеннолетних лиц начаты дела об административных правонарушениях. В отношении несовершеннолетних нарушителей и их родителей будут проведены профилактические беседы.
"Призываем жителей не оставаться равнодушными и беречь красоту города Лудза! Если вы видите нарушения или умышленное повреждение городской среды, просим сообщать об этом в Муниципальную полицию", - заявили власти города.