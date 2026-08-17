К жителям Лудзы обратились с особым призывом по причине нехорошего поведения отдельных граждан

"Создание и уход за каждой клумбой требуют кропотливого труда садовников и специалистов по благоустройству, а также средств из муниципального бюджета. Публичные насаждения предназначены для радости всех жителей, и из‑за одного самовольно сорванного цветка нарушается внешний вид всей композиции", - напоминает самоуправление.