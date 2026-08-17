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В Латвии
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В Марупском крае ищут своих героев. Население просят помочь
Жителей Марупского края приглашают до 7 сентября текущего года (включительно) выдвигать земляков на получение муниципальных наград.
Чем наградят победителей конкурса?
- Почётная грамота — высшая награда — присуждается за особые заслуги или вклад всей жизни в развитие и рост Марупского края.
- Грамота признательности — присуждается за вклад в области образования, культуры, спорта и других сфер, в развитие края в целом, за общественную активность и иные особые заслуги.
- Благодарственная грамота — присуждается в ситуациях, когда человек проявил ответственность, предотвратив совершение преступления, или проявил сострадание, взяв на себя заботу о ближних либо о процессах, не входящих в его прямую ответственность, а также за многолетний труд на благо края, гражданскую активность и формирование позитивного имиджа Марупского края.
- Предложение необходимо заполнить в печатном виде (с соблюдением указанного лимита символов). Электронно или физически подписанную анкету (в последнем случае её нужно отсканировать) следует отправить на адрес электронной почты marupe@marupe.lv, указав в теме: «Заявка на награду самоуправления».
- Важно учитывать: для рассмотрения предложения о присуждении Почётной грамоты анкету должны подписать не менее 10 человек.
- Поданных кандидатов рассмотрит Комиссия по наградам, решение будет утверждено на заседании думы самоуправления края.
- Вручение наград состоится на мероприятии, посвящённом годовщине провозглашения Латвийской Республики, в ноябре (дополнительная информация о мероприятии будет предоставлена позже).