"Почему мы не можем по ним стрелять?" На вопрос о мигрантах Слайдиньш напомнил, что мы живем в XXI веке

При этом военный подчеркнул, что ему самому не нравится ситуация, когда нелегальные мигранты пытаются пересечь латвийскую границу и остаются на территории страны. Однако, по его мнению, решение должно быть основано не на личном отношении пограничника к нарушителю, а на четких нормах закона.