Грозовые тучи идут на Латвию - синоптики предупреждают о сильных ливнях

В понедельник днем дождевые облака сформируются уже на большей территории страны. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, во время гроз местами возможны резкие порывы ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +18…+22°.