Грозовые тучи идут на Латвию - синоптики предупреждают о сильных ливнях
В понедельник погода в Латвии заметно испортится - дождевые облака охватят большую часть страны, местами ожидаются сильные ливни и грозы с резкими порывами ветра.
Ночью облачность будет переменной, местами, преимущественно на севере страны, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, местами в Курземе образуется туман. Температура воздуха опустится до +11…+17°.
В Риге небо также временами будут закрывать облака, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, температура воздуха понизится до +14…+16°.
В понедельник днем дождевые облака сформируются уже на большей территории страны. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, во время гроз местами возможны резкие порывы ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +18…+22°.
В Риге небо постепенно затянет облаками. С середины дня временами будет идти дождь, а во второй половине дня существует вероятность грозы. Сохранится слабый до умеренного ветер западных направлений. Воздух прогреется до +20…+21°.