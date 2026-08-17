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В Латвии
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В Латвии есть особый вид пенсий - по случаю потери кормильца. Какой ее размер?
Пенсию по случаю потери кормильца в июне этого года получали 15 400 человек, что на 116 получателей меньше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его иждивении. Детям умершего такая пенсия назначается независимо от того, находились ли они на его иждивении.
Нетрудоспособными членами семьи считаются дети младше 18 лет, а также дети независимо от возраста, если инвалидность у них наступила до достижения 18-летнего возраста.
К этой категории также относятся братья, сестры и внуки младше 18 лет, если у них нет трудоспособных родителей. Право распространяется и на братьев, сестер и внуков независимо от возраста, если у них нет трудоспособных родителей и инвалидность у них наступила до достижения 18-летнего возраста.