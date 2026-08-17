В Латвии есть особый вид пенсий - по случаю потери кормильца. Какой ее размер?

К этой категории также относятся братья, сестры и внуки младше 18 лет, если у них нет трудоспособных родителей. Право распространяется и на братьев, сестер и внуков независимо от возраста, если у них нет трудоспособных родителей и инвалидность у них наступила до достижения 18-летнего возраста.