Ваше резюме сначала оценит ИИ: эксперты предупреждают о новом риске на рынке труда

В документе, который получило агентство Bloomberg, было указано: "У нас есть система подачи заявок, в которой существует вероятность того, что ваше резюме будет ошибочно отклонено или попадет к нам слишком поздно. Заполнение этой формы гарантирует, что вашу заявку увидит реальный человек из команды".