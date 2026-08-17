Ваше резюме сначала оценит ИИ: эксперты предупреждают о новом риске на рынке труда
Искусственный интеллект все чаще помогает компаниям отбирать сотрудников, однако возникает вопрос - может ли алгоритм необоснованно отклонить также хорошего кандидата? Даже исследователи Google DeepMind советуют претендентам на работу убедиться, что их заявку действительно увидит человек.
Искусственный интеллект стремительно входит на рынок труда - компании используют его, чтобы быстрее оценивать сотни и даже тысячи полученных резюме, отбирать наиболее подходящих кандидатов и облегчать работу специалистов по персоналу. Однако вместе с преимуществами технологии появляются и новые риски - не могут ли автоматизированные системы иногда ошибочно "отсеивать" хороших кандидатов?
Обеспокоенность такой проблемой выразили даже исследователи искусственного интеллекта из Google DeepMind, которые для кандидатов на вакансии в своей команде создали специальную дополнительную форму подачи заявки, чтобы снизить риск того, что их резюме будет автоматически отсеяно.
Даже эксперты по ИИ не полагаются только на автоматический отбор
Команда по безопасности и согласованию AGI Google DeepMind (AGI Safety and Alignment Team), которая исследует риски и безопасность передового искусственного интеллекта, сообщила кандидатам на работу, что в системе подачи заявок компании существует вероятность того, что резюме может быть ошибочно отклонено или попасть к команде слишком поздно.
Кандидатам рекомендовали дополнительно заполнить специальную форму, чтобы их заявку мог просмотреть реальный человек.
В документе, который получило агентство Bloomberg, было указано: "У нас есть система подачи заявок, в которой существует вероятность того, что ваше резюме будет ошибочно отклонено или попадет к нам слишком поздно. Заполнение этой формы гарантирует, что вашу заявку увидит реальный человек из команды".
При этом Google DeepMind подчеркнула, что цель компании - найти наиболее подходящих кандидатов, и отрицает, что ее системы необоснованно отклоняют претендентов. Представитель компании объяснил, что конкретная команда просто создала дополнительную возможность для того, чтобы заявки напрямую попадали к людям из команды, однако это не означает никаких преимуществ и не гарантирует получение предложения о работе.
Как компании используют искусственный интеллект при подборе сотрудников?
Использование ИИ при подборе персонала становится все более распространенным. Некоторые компании используют алгоритмы для анализа резюме, поиска ключевых слов, сравнения навыков кандидатов с требованиями вакансии или помощи специалистам по персоналу в более быстром принятии решений.
Например, Google предлагает компаниям свои решения на основе искусственного интеллекта также в качестве инструментов, которые помогают экономить время - быстрее составлять объявления о вакансиях, оценивать резюме и прогнозировать потребности в персонале.
Однако эксперты предупреждают - автоматический отбор не является безошибочным. Если система ищет только определенные слова или критерии, она может не заметить кандидата, обладающего необходимыми навыками, но описавшего свой опыт по-другому.
Опасения по поводу дискриминации
Использование искусственного интеллекта при подборе сотрудников также вызвало вопросы о возможной дискриминации. Проведенные ранее расследования показывают, что некоторые системы ИИ могут быть подвержены различным предубеждениям, например связанным с именем кандидата, возрастом, полом или другими факторами.
Компания Workday Inc., разрабатывающая программное обеспечение для управления персоналом, сталкивается с судебным разбирательством, в котором утверждается, что используемые ею системы отбора на основе ИИ могут дискриминировать кандидатов по признакам расы, возраста и инвалидности. Компания отрицает эти обвинения и подчеркивает, что окончательные решения о приеме на работу принимают люди.
Соискатели тоже используют ИИ в своих интересах
ИИ на рынке труда используют не только компании, но и сами кандидаты. Некоторые соискатели с помощью искусственного интеллекта составляют резюме и мотивационные письма или за очень короткое время отправляют большое количество заявок.
Однако команда Google DeepMind советует кандидатам быть осторожными с заявками, созданными с помощью ИИ.
В подготовленных командой рекомендациях говорится, что люди, читающие заявки, быстро замечают текст, созданный искусственным интеллектом, поскольку он часто звучит одинаково и слишком обобщенно. "Их будет читать настоящий человек. Эти люди очень устают от ответов больших языковых моделей (LLM), потому что все они звучат очень похоже", - говорится в рекомендации.
Стоит ли уже беспокоиться в Латвии?
В Латвии использование искусственного интеллекта при подборе персонала пока не настолько распространено, как в крупных международных компаниях, однако и местные работодатели все чаще используют цифровые инструменты для оценки кандидатов.
Эксперты по подбору персонала отмечают, что технологии могут помогать экономить время, однако они не должны становиться единственным субъектом, принимающим решение. В конечном счете даже в эпоху искусственного интеллекта главный вопрос остается прежним - будет ли за каждым резюме возможность увидеть человека, а не только оценку алгоритма.