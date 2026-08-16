В латвийском городе решили поднять тарифы на отопление
Фото: Shutterstock
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В Латвии

В латвийском городе решили поднять тарифы на отопление

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Otkrito.lv

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Тариф на тепло предприятия Saldus komunālserviss с 1 сентября вырастет на 3,6% - до 95,37 евро за мегаватт-час (МВт·ч), свидетельствует опубликованная информация об установленных предприятием тарифах на услуги теплоснабжения.

Тариф на производство тепловой энергии в Салдусе составит 68,6 евро за МВт·ч, увеличившись на 3,9%. Тариф на передачу и распределение тепловой энергии вырастет на 3% - до 25,03 евро за МВт·ч.

При этом тариф на торговлю тепловой энергией и компонент акцизного налога останутся без изменений - соответственно 1,48 евро и 0,26 евро за МВт·ч.

Изменение тарифов на теплоснабжение связано с ростом цен на топливо. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала, что изменение тарифа и его обоснование соответствуют установленной методике.

В настоящее время тариф Saldus komunālserviss на тепловую энергию составляет 92,05 евро за МВт·ч. С 1 сентября он увеличится на 3,32 евро - до 95,37 евро за МВт·ч.

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1 сентябряКомиссия по регулированию общественных услугСалдусНовости регионов

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