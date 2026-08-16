Россия нанесла новые удары по Украине - погибли пять человек, более 20 раненых
Ночь на воскресенье вновь принесла Украине массированную атаку. Удары пришлись по жилым домам, промышленному объекту и другим зданиям в нескольких регионах страны, есть погибшие и более 20 раненых.
В результате российских ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь на воскресенье погибли пять человек, еще более 20 получили ранения, сообщили украинские официальные лица.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате удара баллистическими ракетами и дронами пострадало промышленное предприятие. По данным СМИ, речь идет о металлургическом комбинате, принадлежащем международному концерну ArcelorMittal. Погибли два человека, еще 14 получили ранения.
В селе Викторовка Запорожского района Запорожской области управляемая авиабомба разрушила частный дом. Погибли два человека. В селе Михайловское еще одна управляемая авиабомба повредила частный дом, один человек получил ранения.
В Сумах беспилотник попал в автомобиль. Один человек погиб, еще один был ранен.
В Киеве после ракетной и дроновой атаки загорелись несколько нежилых зданий, а также книжный рынок "Петровка". Ранения получили три человека.
В Броварском районе Киевской области был разрушен частный дом, пострадали три человека.
В Белгороде-Днестровском Одесской области повреждены три пятиэтажных жилых дома. Один человек получил ранения.